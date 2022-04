Més País, amb el suport d'ERC, planteja baixar als 16 anys l'edat per poder votar

Més País-Equo ha aprofitat la reforma del vot pregat per als espanyols residents a l'estranger que es tramita al Congrés per plantejar, a través d'esmenes, la rebaixa de l'edat de vot als 16 anys, una reivindicació que també comparteix ERC .





La Comissió Constitucional del Congrés està tramitant una proposició de llei del PSOE i Unides Podem que reforma la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG), però únicament per modificar el sistema de vot pregat. Tot i això, la formació que lidera Íñigo Errejón considera que l'actualització d'aquesta norma ha d'anar més enllà i ha presentat tres esmenes per rebaixar l'edat de vot dels 18 als 16 anys.





Així, demana retocar apartats de la LOREG que no són objecte de modificació en la proposició de llei de socialistes i 'morats' . En concret, l'article segon de la Llei Electoral, que estableix que el dret de sufragi actiu correspon als espanyols "majors d'edat".





LA CONSTITUCIÓ FIXA LA MAJORIA D'EDAT





És la Constitució, a l'article 12, la que fixa la majoria d'edat en els 18 anys, però Més País aposta per modificar la LOREG per atorgar aquest dret als "espanyols amb setze anys complerts o més". Ho planteja només perquè puguin votar, no pas per ser elegits.





En paral·lel, ha registrat dues esmenes més, perquè s'inscrigui en el cens electoral els que estiguin en aquesta nova franja d'edat, de manera que puguin fer efectiu el seu dret el dia de la votació.





El PSOE i Unides Podem ja es van comprometre en el seu acord per al govern de coalició a obrir el debat sobre “la possibilitat d'atorgar el dret de sufragi actiu i passiu a les persones joves de 16 i 17 anys”.





Tots dos partits van circumscriure aquest debat a la subcomissió creada al Congrés per estudiar una eventual reforma de la LOREG que, precisament, va arrencar els seus treballs a finals del 2021 analitzant la possibilitat de reformar el vot pregat que s'exigeix als emigrants des del 2011.





MÉS D'UN ANY CONGELADA





La creació d'aquesta comissió, per la qual han desfilat persones expertes en la matèria, va deixar 'congelada' la tramitació de la reforma dels grups del govern que el Ple del Congrés havia acceptat tramitar el febrer del 2021 amb el suport, entre d'altres, del PP.





La tramitació es reactiva ara amb la presentació de les esmenes parcials per part dels grups parlamentaris. El pas següent serà discutir primer en ponència i després en comissió, amb intenció de poder elevar la reforma al Ple abans de l'estiu.





Més País justifica la seva proposta de rebaixar l'edat per votar argumentant que els joves tenen responsabilitats penals des dels 14 anys i que, des dels 16, poden treballar i votar els seus representants sindicals. A aquesta edat, remarquen “acaba la seva tutela educativa, però no tenen els seus drets civils complets perquè no poden votar”.





COM ALTRES PAÏSOS D'EUROPA





També defensen que permetre votar a partir dels 16 contribuiria a "l'equilibri demogràfic" a nivell electoral. "A causa de l'envelliment de la piràmide poblacional, les persones més grans tenen un pes enorme en les eleccions i en la presa de decisions sobre el futur, com el canvi climàtic, que afectaran fonamentalment els joves", assenyalen des de Més País.





Per a la formació d'Errejon, les persones amb 16 anys estan "formades" i "preparades" per exercir el seu dret a vot i, per això Espanya ha de seguir l'estela de països com Àustria, Alemanya, Estònia, Malta i el Regne Unit ja han ampliat dret al vot a partir d'aquesta edat.





Segons detallen, a Àustria i Malta es poden participar tots els processos des dels 16; a Alemanya, Estònia i el Regne Unit està permès als comicis regionals i municipals; a Bèlgica per al Parlament Europeu i a Grècia el límit per a totes les eleccions és als 17 anys.