JUCIL demana desplegar l'Exèrcit i destinar més guàrdies civils a Ceuta i Melilla

L'associació professional Justícia per a la Guàrdia Civil ( JUCIL ) ha demanat aquest dimecres al Govern de Pedro Sánchez que "estudiï desplegar l'Exèrcit" per "reforçar i garantir la seguretat" de les tanques i passos fronterers de Ceuta i Melilla, la "propera reobertura de la qual Es preveu per a principis de maig.





Arxiu - Una voluntària acompanya dos migrants després de saltar la tanca de Melilla - ILIES AMAR - Europa Press - Arxiu





Segons aquesta entitat, a les dues ciutats autònomes caldrien "no menys de 200" efectius addicionals de la Benemèrita davant la possibilitat que el restabliment del trànsit de persones i vehicles amb el Marroc "es vegi acompanyada de nous salts de milers de migrants subsaharians".





En un comunicat, JUCIL ha recordat que el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i la directora general de la Guàrdia Civil, María Gámez, van prometre a la seva última visita a Melilla "tant l'increment d'efectius com l'adequació del material antiavalots a aquest tipus de situacions juntament amb la reparació de la tanca en aquells trams on resulta més fàcil el salt per la manca d'elements que obstaculitzin aquest pas, però cap d'aquestes coses no s'ha dut a terme”.





"Ni s'ha reparat la tanca, on hi ha zones on falten les pintes invertides per les quals el salt és més fàcil, ni s'ha ampliat la plantilla que ara s'haurà de dividir entre els que duen a terme el seu servei a Seguretat Ciutadana i els que han de controlar al Servei Fiscal al port", ha criticat el portaveu de l'associació professional de l'Institut Armat, Agustín Leal.





En aquest sentit, ha xifrat en "més de 3.000" els immigrants subsaharians que "es concentren a la muntanya Gurugú, a l'altra banda de la tanca de Melilla, en espera d'una oportunitat per intentar un nou salt massiu sobre la tanca d'aquesta ciutat autònoma".





NO MENYS DE 200 AGENTS MÉS





"Tant a Ceuta, on fa un any es va produir una entrada irregular que va exigir la intervenció de l'Exèrcit, com a Melilla són necessaris no menys de 200 agents més", ha assenyalat Leal, que ha advertit que "en les condicions actuals no hi ha personal per atendre la vigilància de la tanca, el control dels passos fronterers per terra i l'arribada de viatgers al port a través dels vaixells que creuen l'Estret de Gibraltar”.





Segons la seva opinió, "en aquestes circumstàncies, a més de l'equiparació salarial de guàrdies civils i policies amb altres cossos, a Ceuta i a Melilla cal proveir de més plantilla la Guàrdia Civil, però no amb comissionats des d'altres llocs d'Espanya, sinó amb residents a les dues ciutats".





"Quan s'obrin els llocs fronterers els agents ara destinats a vigilar els perímetres de les tanques hauran de reincorporar-se a les seves funcions de control als accessos de les fronteres, així com a les tasques de control i inspecció de passatgers i vehicles a les estacions marítimes “, ha contextualitzat.





Si no es materialitza aquest reforç JUCIL creu que "es poden tornar a repetir" incidents com el que, entre el 17 i el 19 de maig, va propiciar l'entrada irregular a Ceuta d'uns 12.000 ciutadans marroquins.