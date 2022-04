Aragonès amenaça Sánchez de retirar-li el suport al Congrés

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha advertit aquest dimecres el president del Govern, Pedro Sánchez, que el cas de presumpte espionatge a líders independentistes afectarà la relació d'ERC amb l'Executiu: "El dany pot ser irreparable i repercutirà a el nostre suport al parlament, així com en les relacions entre els dos governs".





El president de la Generalitat, Pere Aragonès @ep





En una entrevista al diari alemany 'Der Spiegel', ha sostingut que la confiança en el Govern central "està danyada" i s'ha de restablir però ha insistit que això correspon a l'Executiu de Sánchez.





El president català ha reiterat que vol parlar aquest assumpte amb Sánchez en persona i no per telèfon, i alertat que si el Govern no fa res "seria un moment difícil".





Després de ser preguntat per si ERC retirarà el suport a Sánchez al Congrés si el Govern no inicia una investigació independent i assumeix responsabilitats pel presumpte espionatge, Aragonès ha contestat que encara no s'ha arribat al punt de decidir-ho.





Tot i això, en una altra entrevista a RAC1 el president ha estat molt més concret: " Si no existeix una assumpció de responsabilitat serà molt difícil mantenir l'estabilitat parlamentària del Govern ", ha advertit Aragonès.





Sobre si pot afectar la taula de diàleg, Aragonès ha defensat de negociar amb el Govern per resoldre el conflicte català però ha argumentat que s'ha de fer sense espionatge : “La qüestió no és si volem continuar negociant. La pregunta és si el Govern espanyol vol. Si ho fessin, no ens estarien espiant".