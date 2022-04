Sense sorpreses: 6 afins als comuns passen el tall de la "borsa de treball" de l'Ajuntament de Barcelona

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, assisteix a la inauguració dels habitatges cooperatius de Cirerers a Nou Barris amb la regidora Lucía Martín/ Firma David Zorrakino/ Europa Press

















Eloi Badia va decidir fer un pas enrere en el seu objectiu d'entrar a la Borsa de Treball del mateix Ajuntament de Barcelona, però no van seguir els seus passos càrrecs de confiança dels comuns ni persones afins.





Al llistat dels 12+1 apòstols dels comuns que es van decidir optar a un lloc de la borsa de treball al consistori barceloní i les notes del qual ja són públiques, únicament 6 passaran per la prova d'una entrevista on es decidiran si són aptes o no. Mentrestant, Ada Colau ha optat per una estratègia de comunicació de silenci absolut de portes fora.





CONEIX QUI HA PASSAT EL TALL DE NOTA I PASSA A LA SEGÜENT FASE DE SELECCIÓ





Michele Maniglia , integrant de la coordinadora general de Barcelona a Comú i representant dels comuns a Gràcia ha passat el tall a Economia. Igual que ho ha fet Gonzalo Candanedo Fernández tècnic de comunicació a Enyingers sense Fronteres (ESF) per a organització. El segueix però per a arquitectura, Cristina Barberà Compte, també tècnica de projectes de la Catalunya Sud a Enyingers sense Fronteres (ESF). Tatiana Guerrero que opta a un lloc de psicologia i és l'actual parella oficial del regidor Eloi Badia ha obtingut una puntuació no gaire elevada. I Martí Kibesch Piñol també tècnic a ESF opta a una plaça de Ciències amb bona puntuació.





Perquè entre les entitats afins a Ada Colau i la seva formació política, Barcelona En Comú (BComú), reben habitualment subvencions de l'Ajuntament, entre les quals hi ha E nginyers Sense Fronteres (ESF) , que ha rebut subvencions per a projectes d'ajuda al desenvolupament.







Pel camí o no s'han presentat o no han passat el tall noms com: Khalid Ghali , comissionat de Diàleg Intercultural a l'Ajuntament de Barcelona, Vanesa Valiño, Cap de gabinet de la Regidoria d'Habitatge Ajuntament de Barcelona i parella del diputat de Gerardo Pisarello .















La tinenta d?alcalde d?Urbanisme de Barcelona, Janet Sanz, presentant l?inici de les obres per unir el tramvia per la Diagonal. Foto d'ARXIU. Firma: David Zorrakino / Europa Press





















A més d' Enrique Gornés, cap de gabinet del regidor Eloi Badia , Marc Rius Pinés, cap del gabinet de la segona tinenta d'alcalde, Janet Sanz , Carlos Spa Novellas, assessor de presidència, que encapçala l'alcaldessa, Ada Colau i Kate Shea , qui porta participant a Barcelona En comú des de l'inici, segons explica ella mateixa a la pròpia web del partit "col·laborant amb la Comissió de Comunicació, en campanyes de xarxes socials i gestió de traduccions des de la primera campanya electoral dels comuns".





16.000 ASPIRANTS, I ENTRE ELLS, ALGUNS AFINS ALS COMUNS





En total han participat en aquesta Borsa de Treball de l'Ajuntament de Barcelona prop de 16.000 aspirants en 33 categories laborals i 13 afins a Barcelona en Comú amb inicials aspiracions a ocupar llocs de tècnics superiors, tècnics mitjans i auxiliars en disciplines tan diverses com la arquitectura, enginyeria, història i art, el dret, la medicina, la veterinària, la salut pública, la psicologia, la microbiologia, la logopèdia o la fisioteràpia, entre d'altres. Ara mateix només 6 continuen endavant en el procés de selecció.









La participació de tots aquests afins a les oposicions va generar un gran malestar i indignació social atès que el tribunal que els ha avaluat el componen funcionaris d'una Administració que dirigeix un Govern en coalició, on els comuns tenen majoria i ostenten l'alcaldia de la ciutat més important de Catalunya, Barcelona.





Seguirem informant...