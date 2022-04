El Corte Inglés i Mercadona, les marques més valuoses de la distribució a Espanya per quart any consecutiu

El Corte Inglés i Mercadona es mantenen per quart any consecutiu com les marques espanyoles més valuoses del sector distribució a Espanya, segons l'últim rànquing de Brand Finance, mentre que Amazon consolida el seu lideratge a nivell mundial.





Muntatge d'El Corte Ingles i Mercadona - EUROPA PRESS





En concret, la companyia presidida per Marta Álvarez és la primera espanyola al rànquing mundial, en ocupar el lloc 34, després de cedir dues posicions, però continua sent el líder indiscutible de la distribució nacional per sisè any consecutiu.





En tendència amb el sector, segueix creixent en valor de marca i aquest any ho fa creixent un 16,5%, augmentant-ne el valor en 859 milions d'euros i assolint la xifra de 6.063 milions d'euros en valor de marca.





Per la seva banda, Mercadona , que puja una posició i se situa al lloc 38, presenta una notable pujada en valor de marca, incrementant en un 31,6% el seu valor, fet que es tradueix en una pujada de 1.259 milions d'euros. any.





Aquest és el quart any consecutiu en el rànquing per a la cadena de supermercats que, en aquest rànquing de distribució internacional, és la sisena ensenya que registra més creixement en valor de marca.





"Tot i que El Corte Inglés i Mercadona han augmentat aquest any el seu valor, caldrà monitoritzar el possible impacte que tingui la situació econòmica actual en què des de fa uns mesos s'està produint un increment del preu de l'energia, de les matèries primeres i del transport, així com un augment de la inflació", ha explicat la directora de Valoració de Brand Finance per a Espanya i Llatinoamèrica, Pilar Alonso.





D'aquesta manera, El Corte Inglés i Mercadona aporten un total d'un 1% al valor de marca global del rànquing, que aquest any té un valor conjunt d'1,1 bilions d'euros, fet que suposa un creixement del 22,1% respecte a 2021.





Dels 17 països que aporten marques a aquesta classificació, Espanya és el desè que més valor genera, davant de Corea del Sud, Rússia, Holanda, Argentina i Polònia.





El Corte Inglés i Mercadona aporten aquest any un 23% més que el 2021 (11.424 milions d'euros) i sent també, el desè país que més ha crescut en valor de marca per davant de països com la Xina, França, el Japó, Suècia, Itàlia o Mèxic.





A nivell global, Amazon es consolida com a líder indiscutible amb un valor de marca de 302.000 milions d'euros, seguida per Walmart, amb 96.500 milions d'euros, mentre que tanca el top 3 The Home Depot, amb 48.600 milions d'euros.





Per la seva banda, el distribuïdor nord-americà de grans magatzems Burlington, el valor de marca del qual ha augmentat un 82%, fins a 2.280 milions d'euros, és l'ensenya que més ha crescut entre les 100 més valuoses del rànquing.