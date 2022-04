Netflix s'enfonsa un 37% després de la caiguda del nombre de subscriptors

Les accions de Netflix es deixaven aquest dimecres més d'un 37% del valor després de l'obertura de Wall Street, després que la plataforma d'oci en streaming confirmés la pèrdua de 200.000 usuaris de pagament durant el primer trimestre del 2022 i anticipés un descens 2 milions d'abonats més en el segon trimestre.





Netflix @ep





En concret, abans de complir-se la primera hora de negociació al parquet, les accions de Netflix cotitzaven a 217,52 dòlars, enfront dels 348,61 dòlars del tancament d'ahir, fet que suposa una baixada del 37,60% i eleva al 64% la depreciació dels seus títols des de començament d'any, després d'acomiadar 2021 en 602,44 dòlars.





Netflix va obtenir un benefici net de 1.597 milions de dòlars (1.480 milions d'euros) en els tres primers mesos del 2022, cosa que representa una caiguda del 6,4% respecte del resultat comptabilitzat un any abans per la companyia nord-americana de distribució de pel·lícules i sèries 'online', que va perdre 200.000 subscriptors entre gener i març, fet que suposa la primera baixada d'abonats en una dècada.





En els tres primers mesos del 2022, Netflix va retallar la base d'abonats a tot el món a 221,64 milions, cosa que representa un increment de 14 milions d'usuaris de pagament o del 6,7% respecte del primer trimestre del 2021 , però una baixada de 200.000 abonats en comparació del quart trimestre de l'any passat, la seva primera reculada en una dècada.





A més, la multinacional de Los Gatos anticipa que la xifra d'abonats a tot el món continuarà caient durant el segon trimestre, quan preveu comptar amb 219,64 milions de subscriptors, al voltant de 2 milions d'usuaris de pagament menys que el primer trimestre.





Netflix ha assenyalat que els seus resultats del primer trimestre reflecteixen l'impacte de la suspensió del seu servei a Rússia i la liquidació de tots els comptes de pagament rusos, fet que es va traduir en la pèrdua de 700.000 abonats, sense el qual la plataforma hauria elevat a mig milió d'usuaris la seva xifra de subscriptors.





Tot i aquesta pèrdua d'abonats, la xifra d'ingressos de la companyia el primer trimestre va augmentar un 9,8%, fins a 7.868 milions de dòlars (7.293 milions d'euros) i la multinacional confia que entre l'abril i el juny la facturació creixerà un 9,7% interanual, fins a 8.053 milions de dòlars (7.464 milions d'euros).





Tot i això, la plataforma ha reconegut que el creixement dels ingressos "s'ha desaccelerat considerablement" , assenyalant les dificultats per augmentar la seva facturació relacionades amb una penetració relativament alta a les llars, quan s'inclou la gran quantitat de comptes compartits, combinada amb la competència.





"No estem augmentant els ingressos tan ràpid com ens agradaria", ha admès l'empresa, que estudia fórmules per monetitzar aquelles llars que gaudeixen del servei de Netflix mitjançant comptes compartits i que la companyia estima en uns 100 milions d'usuaris potencials addicionals.





En aquest sentit, el coconseller delegat de Netflix, Reed Hastings, va admetre durant una conferència amb analistes que la companyia estudia el llançament d'un pla de menor cost en què s'inclouria el visionat d'anuncis publicitaris.





"No és una solució a curt termini, perquè quan comença a oferir un pla de menor preu amb anuncis com a opció, alguns consumidors el prenen. I tenim una gran base instal·lada que probablement estigui molt contenta on està", ha indicat l'executiu, subratllant que, en termes de potencial de guanys, el mercat publicitari 'online' ha avançat.





"Probablement no estiguem tan avançats, però no, crec que està força clar que està funcionant per a Hulu. Disney ho està fent. HBO ho va fer. No crec que tinguem gaires dubtes que funciona", va afegir Hastings. "Així que crec que realment entrarem", va afirmar, aclarint que els usuaris que prefereixin gaudir del servei sense anuncis ho podran seguir fent, mentre que si es prefereix pagar un preu més baix a canvi del visionat d'anuncis també serà possible.