Díaz respon a Pablo Iglesias que el seu lideratge ho decidirà "la gent" si fa el pas

La vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz , ha respost avui a l'exlíder de Podem, Pablo Iglesias , que el seu lideratge ho decidirà "la gent" si finalment fa el pas per liderar una candidatura a l'espai polític que ocupa.





Yolanda Díaz @ep





Així ho ha afirmat en ser preguntada què opinava que Pablo Iglesias hagi dit que Yolanda Díaz existeix gràcies a Podemos. L'exsecretari general de Podem va assegurar ahir en la presentació de les memòries que Yolanda Díaz no existiria si no hagués estat ministra i vicepresidenta perquè hi va haver un nucli de dirigents de Podemos que van dir que s'havia de governar.





La resposta de la vicepresidenta segona del Govern és que els lideratges “els decideix la gent”. I ha afegit que si escau particular, té previst iniciar un projecte d'"escolta" que es prolongarà durant uns sis mesos i del qual sortirà la seva decisió personal de si fa el pas per liderar una candidatura a l'espai polític que ocupa.





En una entrevista a la Radio Galega, Díaz ha explicat que, independentment de la "decisió" que adopti ella, l'espai en què està "treballant concorrerà a les eleccions". "Per això el president del Govern té raó", ha dit, referint-se que el futur passa per una "coalició progressista" o "el model Feijóo amb l'extrema dreta".





En declaracions als mitjans abans de participar en una conferència organitzada per la Universitat de Santiago de Compostel·la a la Facultat de Ciències Polítiques, la vicepresidenta ha reivindicat que “els lideratges els decideix, afortunadament, la ciutadania”.





Yolanda Díaz, en una entrevista a la Radio Galega, ha dit que "el president del Govern té raó", perquè "no hi ha fórmules antigues" del bipartidisme, que "reviu Feijóo" i "no és real". "No governarà un partit sol, només hi haurà dues possibilitats: un govern progressista o el model Feijóo amb l'extrema dreta".





Preguntada a l'entrevista per si en aquest espai hi haurà Podem, Yolanda Díaz ha emfatitzat que "el que ha de saber la ciutadania, quan es faci en aquest procés" és que si ella fa el pas endavant, "decidirà la ciutadania". "A mi no m'elegeix ningú, ja ho vaig dir, sóc lliure, agraeixo el reconeixement de totes les persones, però decidiré amb absoluta llibertat i, per descomptat, si fes un pas endavant, seré sotmesa a un procés d'escrutini democràtic, com faria amb tothom”, ha remarcat.





EL PROCÉS A GALÍCIA





"Els lideratges en últim extrem els decideix la gent", ha remarcat la vicepresidenta segona del Govern, que, tot seguit, ha apuntat que la jornada de dimarts va mantenir una trobada amb Martiño Noriega i Xulio Ferreiro, exalcaldes de Santiago i la Corunya per les 'marees', a més de l'actual portaveu de Compostel·la Aberta, Marta Lois.





Sobre la construcció del projecte que la mandatària gallega està cridada a liderar de cara a les properes eleccions generals i els seus suports en la política gallega, Díaz ha asseverat que no posarà "traves" per, així, "comptar amb tothom".





"Sempre dic que no tenim fronteres al nostre país, perquè som 'arraians' (denominació per a les persones que viuen al costat de la 'raia' --frontera--) i com que som arraians no vull posar-me ni fronteres ni títol" , ha apuntat abans de subratllar que la seva intenció és articular un projecte "capaç de mobilitzar l'esperança" per avançar cap a un "canvi" polític en què veu necessari comptar "amb totes les mans, els cors i la intel·ligència".





Així, a l'entrevista a la Radio Galega, Yolanda Díaz va afirmar que "sense cap dubte" hi haurà candidatures a Galícia de l'espai que sorgeixi del procés que obrirà. "No es pot construir un projecte polític per a Espanya sense Galícia", ha manifestat, abans insistir que es tracta d'un procés d'"escolta, que serà ampli, amb moltes singularitats" i en què els partits "és clar" que estaran al tram final, però entén que no deuen ser el "centre d'atenció".





Quant a si es veu tornant a Galícia, Yolanda Díaz ha manifestat que ella és "gallega" i "exerceix" com a tal "cada dia" , respecte al que ha fet referència al salari mínim interprofessional, com una mesura a la que va pensar en els gallecs pels seus salaris més baixos.





"Sempre estic temptada a tornar a Galícia, mai no deixo d'anar-me'n. Però ara estic centrada en aquest procés, sóc vicepresidenta del Govern i en breus temps arrancaré aquests projectes d'escolta", ha remarcat Díaz.





La ministra de Treball, que a l'entrevista també ha reivindicat l'acció del seu departament a la pandèmia davant de les polítiques que --segons ella-- hagués implantat un govern del PP, ha defensat que "hi ha un espai per a un projecte diferent, modern" i amb una sanitat i educació de "qualitat".





D'altra banda, preguntada per si es reunirà amb les famílies dels mariners del Villa de Pintaxo, Yolanda Díaz ha enviat el seu "suport i solidaritat", ha manifestat que no li "consta" petició personal. També ha apuntat que no n'és competència i ha indicat que el Govern li "consta" que va estar a Galícia i "es va fer el que es podia fer", i després va tornar a manifestar el seu "respecte" amb els seus col·legues de gabinet al respecte de les competències de cadascun.