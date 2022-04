Luis Rubiales: "Poques o cap de les informacions són certes"

Luis Rubiales @ep





El president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, ha afirmat aquest dimecres que "poques o cap de les informacions" que han sortit sobre l'operació de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita "són certes", i ha defensat que s'ha fet "una gestió clara, neta, transparent, honesta i, sobretot, beneficiosa per al futbol espanyol".





"Poques o cap d'aquestes informacions són certes. S'ha fet una gestió clara, neta, transparent, honesta i, sobretot, beneficiosa per al futbol espanyol. Fa 4 anys que soc a la RFEF i he patit molts atacs, no hi ha ni una sola setmana en què no hi hagi atacs continus, querelles o petició d'inhabilitacions contra la meva persona i aquesta institució, però s'estan passant certs límits", ha subratllat Rubiales en una roda de premsa a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) al costat del secretari general federatiu, Andreu Camps.





El dirigent ha mostrat una "gran indignació per totes les falsedats que s'han abocat i un descontentament important perquè s'està donant prioritat a les falsedats i no al problema real" que és que han "sostret informació de manera illegal i que s'haurà de veure si és real o no".

Rubiales ha indicat que no havia sortit "abans" a donar explicacions perquè necessitava permís de l'Aràbia Saudita "per poder parlar amb certa llibertat d'un contracte sotmès a confidencialitat. Així, sobre el contracte, ha advertit que ja està "desfasat" i no és el "vigent".





A més a més, ha assegurat que es va dir "de manera molt clara que la relació econòmica" no seria amb la RFEF sinó amb Kosmos i que la institució "ni ha pagat ni pagarà un sol euro de comissió per aquesta operació", que ha donat "400 milions al futbol espanyol, no 240, amb un 50 per cent per als participants i un 50 o una mica més per al futbol modest".





Per això, ha assegurat que l'acord és "legal" i que sembla que ara "tothom hi està d'acord", que no hi ha hagut un "conflicte d'interessos" i que aquesta proposta de l'Aràbia Saudita va passar "els tres filtres" de la RFEF per a aquests assumptes, i que la Comissió d'Ètica va donar el vistiplau i que "va proposar anar-hi".