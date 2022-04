Iberdrola anuncia la compra de 10.000 carregadors de Wallbox /@EP





Wallbox ha inaugurat aquest dimecres la seva nova fàbrica a la Zona Franca de Barcelona , que ha comptat amb una inversió de nou milions d'euros, ocuparà 520 persones --actualment són 203-- i tindrà una capacitat de producció de 750.000 carregadors aquest any. El president d'Iberdrola, per part seva, ha anunciat en aquest mateix acte la compra de 10.000 carregadors.

En roda de premsa, el ceo i cofundador de Wallbox, Enric Asunción , juntament amb el cofundador de l'empresa Eduard Castañeda i el seu cap d'operacions, Oriol Riba, ha explicat que el 2025 podrà produir fins a un milió d'unitats.

La planta compta amb una superfície de 11.220 metres quadrats, construïda sobre un terreny de 16.800, i que inclou una zona d'oficines, un magatzem per als materials, un altre per als carregadors ja produïts, les línies productives i una àrea de validació.

El contracte d'arrendament està signat per a 10 anys i la fàbrica produirà tota la gamma de carregadors de l'empresa.

De fet, Asunción ha destacat que la companyia tindrà capacitat de comercialitzar a tot el món, amb la seva fàbrica de la Xina --que ven els seus productes allà-- i la propera que obrirà a Texas.



IBERDROLA ANUNCIA LA COMPRA DELS PRIMERS CARREGADORS WALLBOX



Iberdrola, per altra banda, ha anunciat la compra dels primers carregadors super ràpids de Wallbox . La companyia reafirma la seva aposta per promoure la innovació en mobilitat sostenible en convertir-se en la primera empresa a adquirir els carregadors públics superràpids 'Hypernova' desenvolupats per Wallbox, líder europeu de solucions de recàrrega per a vehicles elèctrics.

La companyia elèctrica adquirirà les primeres unitats en el marc d'un acord per a la compra de 10.000 carregadors. El president d'Iberdrola, Ignacio Galán , ha anunciat aquesta transacció durant l'acte d'inauguració de la nova planta de Wallbox a la Zona Franca de Barcelona.

MAROT: "EXEMPLE" DE GESTIÓ ENERGÈTICA



La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto , considera que Wallbox és un "exemple" de gestió energètica intel·ligent, per l'aposta de la companyia per l'autoconsum, i perquè el desenvolupament dels carregadors contribueix a canviar l'ecosistema de mobilitat.

Ha assegurat que es tracta d'una companyia que "aposta pel talent i la innovació", que són claus per al model empresarial que cerca Espanya, i que capacita les empreses en la seva adaptació a circumstàncies canviants.

La innovació ha permès Wallbox, als seus ulls, reaccionar més ràpidament davant de situacions com l'escassetat de components al mercat internacional, i ha conclòs que tot això "posiciona Espanya com a referència mundial de mobilitat sostenible".