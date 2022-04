Catalunya, a la cua en la gestió de la llei de dependència: "La situació és molt greu"

Catalunya, a la cua en gestió de la llei de dependència: “La situació és molt greu” /@Picabay

L'Observatori de la Dependència, que s'encarrega d'analitzar com les diferents comunitats autònomes apliquen la Llei de la Dependència i valora els serveis que aquestes ofereixen, ha suspès Catalunya. De fet, només li ha atorgat 2,8 punts en una escala de 10 i l'ha situat en penúltim lloc, només davant de les Canàries, que han obtingut una puntuació d'1,6.







La llei de dependència s'aplica a aquells ciutadans dependents de manera permanent. És a dir, persones que per diferents raons, ja sigui per edat, per malaltia o per discapacitat, no tenen autonomia física, mental i/o sensorial. I des de l'Observatori de la Dependència han tingut en compte fins a 16 qüestions diferents per elaborar la seva classificació sobre la gestió que en fan les comunitats.







Entre els aspectes que han valorat hi ha la despesa pública, les llistes d'espera, l'ocupació generada per les comunitats autònomes o el nombre de persones que no obtenen el grau entre totes les dictaminades. I amb això, les comunitats autònomes han obtingut una mitjana de 5,10 punts, un aprovat raspat, però Catalunya se n'ha quedat lluny.

ANTONIO GUILLÉN: "LA SITUACIÓ ÉS MOLT GREU"





En declaracions a Catalunyapress, Antonio Guillén, president del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), ha explicat que si bé no creu que Catalunya hagi d'estar tan a baix al rànquing, sí que opina que la situació aquí és "molt greu".





"El tema de la dependència a Catalunya està malament: hi ha un problema de finançament per part de l'Estat i de la Generalitat. No donen sortida a les necessitats de les persones que estan en situació de dependència", ha comentat a aquest mitjà. "Fa tres anys que vam volem aprovar un decret d'assistència personal que ajudaria les persones que necessiten suport a l'hora de fer activitats de la vida diària. Hi ha moltes persones en llista d'espera que no poden accedir al servei. Tenim deficiència de places per a persones amb discapacitat i no podem donar-les perquè no n'hi ha", ha manifestat.

En aquesta línia, ha continuat explicant que no tenen informació de si "el pla de xoc de l'Estat", amb què es van generar 27.453 llocs de treball i va incrementar en 97.912 la xifra de persones ateses, "ha arribat o no a Catalunya". Pero tenen les seves esperances posades "en els fons Next Generation" i esperen que "es destinin a pal·liar aquesta situació". Una situació, ha reiterat, que és " molt greu perquè hi ha moltes persones que esperen una solució a la seva problemàtica".

Tot i això, considera que la situació de Catalunya no pot ser tan pitjor que la d'altres comunitats. Com dèiem, des de l'Observatori de la Dependència l'han situat en penúltima posició quant a la gestió de la dependència, amb una nota de 2,8. Lluny de la mitjana, que està a 5,1, i molt més lluny de Castella i Lleó (8,4) i de Castella-la Manxa (8,1), que són les més ben valorades.

"Tot depèn dels elements que mesuris, perquè també hi ha coses que no es poden mesurar. La situació és molt greu, però personalment no crec que Catalunya estigui la segona pel final. Crec que estarem a la mitjana. Però el que és clar és que amb pressupostos propis o de l'Estat la situació ha de millorar a curt termini i des de COCARMI estarem molt contents si el Govern actua”.

CARLES CAMPUZANO: "LA GENERALITAT HA DE REVERTIR TRES ASPECTES: LES LLARGUES LLISTES D'ESPERA, EL FINANÇAMENT I LES RÀTIOS"

Carles Campuzano creu que hi ha tres aspectes especialment mal gestionats /@Wikipedia- Convergència Democràtica de Catalunya - Llicència CC BY 2.0





Per part seva, Carles Campuzano, director de Dincat i secretari de la Taula del Tercer Sector, ha explicat a Catalunyapress que en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual en concret, la situació és igual de greu que la que assenyalava Antonio Guillén.

"La llista d'espera que hi ha als serveis vinculats a la Llei de la Dependència és molt important. Més de 3.500 persones esperen per accedir a residències o 'llars-residència' i més de 1.000 persones esperen per accedir al servei d'atenció diürna" , ha lamentat.

Després, ha afegit que des de Dincat porten "denunciant aquesta llista d'espera" molt de temps, demanant-li a la "Generalitat que prengui mesures per acabar amb la demora a la llista d'espera". Per ell, aquest és un punt crític en la gestió que fa Catalunya de la llei.

D'altra banda, coincideix amb el president de COCARMI que un altre aspecte que des de l'Observatori de la Dependència han pogut valorar negativament sobre la comunitat és “el finançament”. Sobre això, ha detallat que "les tarifes entre el 2010 i el 2019 van patir retallades i es van congelar, el 2019 i el 2020 hi va haver dos petits increments i per al 2020 s'estan negociant petites pujades que són imprescindibles".

Finalment, creu que hi ha un tercer aspecte a ressaltar i aquest són les "ràtios per persones ateses que durant la crisi anterior es van flexibilitzar i no garanteixen una bona atenció a les persones dependents. Hi ha molt pocs treballadors per al gran nombre de persones que necessiten de la seva atenció i cura”.

Així doncs, conclou, aquests són els tres aspectes que demanen encaridament a la Generalitat que siguin revertits: les llistes d'espera, el baix finançament i les ràtios.