Barcelona planteja canviar la normativa per controlar l'enderrocament d'edificis i protegir el patrimoni

L'Ajuntament de Barcelona vol canviar la normativa municipal per controlar l'enderrocament d'edificis i protegir el patrimoni de la ciutat per no perdre'l, ha explicat la tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz , aquest dimecres en roda de premsa.





La Comissió de Govern iniciarà "properament" la modificació de l'ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal a les obres (ORPIMO) perquè, a partir que s'aprovi, la tramitació dels enderrocaments passi de comunicat diferit a llicència i sigui necessari aportar informació sobre el possible valor patrimonial de l'edifici que es proposa enderrocar.





Així, el consistori vol que qualsevol sol·licitud de llicència d'enderrocament vagi acompanyat d'un informe històric que permeti avaluar si l'enderrocament està justificat i "evitar que hi hagi enderrocaments arbitraris", ha dit Sanz.





Aquesta iniciativa s'inclou a la mesura de govern 'Barcelona, Ciutat de Patrimoni' , que el Govern municipal presentarà al ple del 29 d'abril, i que inclou un conjunt de propostes per actualitzar els instruments disponibles i crear-ne de nous per marcar “un abans i un després" en la protecció del patrimoni.





La tinenta d'alcalde ha afirmat que casos com els de les cases del carrer d'Encarnació, al districte de Gràcia, i l'antic hotel Buenos Aires de Sarrià, entre d'altres, posen de manifest la necessitat d'actualitzar la política patrimonial de la ciutat.





Ha insistit que la ciutat es troba en un "punt d'inflexió a l'hora de concebre i protegir el patrimoni", que creu que es troba en situació de risc i fragilitat per culpa de l'especulació i la gentrificació, ha dit.









AMPLIACIÓ DEL CATÀLEG

D'altra banda, la mesura també preveu ampliar el Catàleg de Patrimoni perquè passi de ser un instrument "tancat a un de viu" i en constant revisió que permeti actuar amb antelació i de forma proactiva.





A més, preveu incrementar el personal destinat a les polítiques patrimonials mitjançant la creació d'un equip tècnic dedicat al paisatge i patrimoni, i l'Ajuntament també augmentarà la dotació econòmica per a la conservació i la millora del patrimoni, que creixerà fins als 7,5 milions d'euros anuals.





També es crearà una taula de patrimoni ciutadana per dinamitzar el coneixement i involucrar el veïnat i es treballarà amb la Generalitat per revisar la llei de patrimoni cultural català, actualitzar-la i ampliar les competències municipals.









CRÍTIQUES D'ERC

Davant l'anunci d'aquesta mesura, el portaveu del grup municipal d'ERC, Jordi Coronas , ha recordat en una piulada recollida per Europa Press que la seva formació va presentar una proposició per implementar un pla especial de protecció de patrimoni, que es va aprovar per unanimitat, i veu "insuficient" la mesura presentada pel Govern municipal aquest dimecres.





"La mesura de govern serà insuficient per evitar que seguim perdent patrimoni a la nostra ciutat, tret que traguem el talonari municipal per evitar-ho i ho paguem a preu d'or", ha lamentat en un altre tuit recollit per Europa Press.