L'AMB destaca al Senat l"èxit" del seu model d'aparcaments de bicicletes de gran capacitat

El Senat celebra la jornada 'Bicicleta, ciutat i estratègia' @ep







El vicepresident de Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i president de la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta (RcxB), Antoni Poveda , ha destacat aquest dimecres al Senat l'"èxit" del model d'aparcaments de bicicletes de gran capacitat ubicats a estacions ferroviàries, segons un comunicat de la RCxB.





Han participat a la jornada 'Bicicleta, ciutat i estratègia' el president del Senat, Ander Gil i la secretària general de Transports i Mobilitat del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma), María José Rallo , en què han abordat el impuls de la bicicleta urbana com a mitjà habitual de desplaçament a les diferents metròpolis i ciutats espanyoles.





Poveda ha plantejat el repte que un de cada deu desplaçaments habituals es faci en bicicleta a l'any 2030, és a dir el 10%, en una xifra que es troba actualment per sota del 2% de mitjana a l'Estat, en dades de la RCxB.





Com a responsable de Mobilitat de l'AMB, Poveda ha destacat que "les infraestructures són un element clau" per aconseguir aquest repte i ha defensat el model --creat per l'AMB i integrat al servei metropolità Bicibox-- dels aparcaments de bicicletes de gran capacitat en estacions ferroviàries per impulsar la intermodalitat entre bicicleta i tren.





Ha explicat que estan "en converses" amb Renfe i Adif perquè totes les principals estacions de Renfe de la metròpolis de Barcelona, així com les estacions de Sants i La Sagrera, tinguin aquest tipus de solucions per aparcar la bicicleta de manera segura, ha detallat.









IMPULS DE LA BICICLETA

Pel president de la Cambra Alta, la mobilitat sostenible és possible "sempre que sigui transversal" i ha defensat que l'impuls ha de venir de tota la societat, dels col·lectius de la bicicleta, de les institucions i dels diferents nivells del Govern , en les paraules.





María José Rallo ha recordat que el Ministeri de Transports i Mobilitat compta amb l'Estratègia Estatal per la Bicicleta, i també amb tres instruments de política pública en què la bicicleta adquireix un “paper protagonista”: l' Estratègia de Mobilitat Segura, Sostenible i Connectada 2030; la futura Llei de Mobilitat Sostenible, i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.









EL SECTOR DE LA BICICLETA

Durant la jornada, el president de l'Associació de Marques i Bicicletes d'Espanya (AMBE), Javier López, ha presentat un informe que recull que la indústria de la bicicleta a Espanya ha facturat el 2021 un 10,76% més que el 2020, arribant a la "xifra rècord" de 2.887,89 milions d'euros.





El sector també ha registrat un creixement del 7% en el nombre de fabricants i un augment de la feina de prop del 3%, a més d'un increment dels punts de venda, reparació i lloguer amb 3.028 establiments, en dades de l'estudi presentat per la AMBE.