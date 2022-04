Colau aborda la pobresa energètica en una reunió de la xarxa de ciutats contra la crisi climàtica

Ada Colau en imatges d'arxiu @ep





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, amb l'alcalde de Londres, Sadiq Khan , han abordat aquest dimecres l'augment dels preus dels combustibles que "amenacen l'economia domèstica i empenyen milions d'europeus a la pobresa energètica", així com el impacte de la crisi d'Ucraïna, en una trobada entre alcaldes de la xarxa global de ciutats contra el canvi climàtic C40.













Khan en qualitat de president de la xarxa C40 i Colau com a vicepresidenta, han encapçalat la trobada telemàtica, a la qual també han assistit el director general de l'International Energy Agency (IAE), Fatih Birol; la secretària general d'International Trade Union Confederation (ITUC), Sharon Burrow; i els alcaldes de Milà (Itàlia), Varsòvia (Polònia), Heidelberg (Alemanya), Glasgow (Regne Unit) i secretaris generals de sindicats representatius, ha informat l'Ajuntament en un comunicat.





Durant la reunió, els alcaldes han presentat un pla d'emergència amb deu punts per evitar que ningú caigui en la pobresa energètica i evidenciar la necessitat de reduir la dependència del gas potenciant les energies renovables.





La primera edil de la capital catalana ha advocat per "posar les persones al centre de les polítiques climàtiques i energètiques " i ha detallat accions que Barcelona impulsa contra la pobresa energètica com la creació de punts d'assessorament energètic, la creació de Barcelona Energia o impuls de refugis climàtics.





"És vital que les ciutats treballin juntes i col·laborin per oferir serveis d'emergència i aprendre recíprocament" , ha sostingut Colau, que també ha demanat el suport dels Estats i que aquests actuïn --literalment-- amb contundència i decisió.





També ha reclamat que els fons europeus Next Generation es destinin a la rehabilitació energètica per als barris amb més índexs de vulnerabilitat i que puguin ser gestionats per les ciutats.