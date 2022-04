Un jutge obliga Luis Medina a dipositar una fiança de 900.000 euros en tres dies

Luis Medina en imatges d'arxiu @ep





El titular del Jutjat d'Instrucció número 47 de Madrid, Alfonso Carretero , que investiga la presumpta estafa a l'Ajuntament de Madrid en la compra de material sanitari durant la pandèmia, ha acordat aquest dimecres ampliar la imputació de Luis Medina al delicte d'alçament de béns i li commina a dipositar una fiança de 891.227,07 euros perquè altrament procedirà a embargar béns immobles.





En una interlocutòria, a la qual ha tingut accés Europa Press, el jutge assenyala que atès que Medina ha realitzat disposicions dels seus bons i patrimonials des del 13 d'abril del 2021, data en què va ser citat a declarar davant la Fiscalia Anticorrupció, considera que ara cal ampliar-ne la imputació al delicte d'alçament de béns.





A més, assenyala que atès que únicament se li ha pogut embargar un iot matriculat a Gibraltar amb un valor de 325.515 euros i un compte corrent amb saldo positiu de 247,26 euros per cobrir la responsabilitat civil dels presumptes delictes investigats, la quantitat dels quals en el seu cas puja a 1,2 milions d'euros, li requereix una fiança de 891.227,07 euros.





Apunta que si en el termini de tres dies no el lliurament, li embargarà tots els seus béns, mobles i immobles, i això sens perjudici que més endavant s'ampliï aquesta quantitat en cas que no s'aconsegueixi garantir suficientment les responsabilitats pecuniàries de l'altre investigat, Alberto Luceño, atès el caràcter solidari de la responsabilitat civil.









PUNT NEUTRE JUDICIAL

El magistrat afegeix que abans de procedir a l'embargament, en cas que no prestés la fiança, s'haurà d'oficiar el Punt Neutre Judicial, per esbrinar els béns mobles i immobles de l'investigat, així com l'Agència Tributària perquè aporti informació sobre béns immobles i altres classes a l'estranger.





Entén que també s'ha de remetre nou ofici a l'entitat Deutsche Bank perquè informi, amb el màxim detall possible, de les operacions de venda de títols valors del bo Global Dividend 1 per valor en efectiu de 12.239 euros, 12.203 euros, 12.338 euros i 18.973 ,50 que va realitzar el 2021 . Indica que s'ha de posar el focus especialment en els comptes bancaris en què s'haurien dipositat les quantitats anteriors, així com dels seus beneficiaris.





Amb aquestes dades que aporti el banc, el jutge indica que s'ha de remetre ofici Agència Estatal de l'Administració Tributària per sol·licitar que ampliï un informe anterior i conèixer així la destinació dels fons retirats en les operacions esmentades, incloent-hi els possibles partícips i els seus últims beneficiaris. A més del bo Dividend 1, el jutge vol saber la destinació dels fons de vendes anteriors tant en aquest com al Phoenix MSCI.









L'HERÈNCIA DE L'ÀVIA

D'altra banda, el magistrat indica que cal enviar exhort al Jutjat de Primera Instància núm. 12 de Sevilla perquè el Lletrat de l'Administració de Justícia digui si se segueix procés en aquest jutjat sobre els béns de l'herència de la morta Eugenia Fernández de Còrdova i Fernández d'Henestrosa, àvia de Luis Medina .





Vol saber si Luis Medina és part processal com a demandant i hereu perquè, en cas afirmatiu, se n'embarguin preventivament els drets hereditaris i s'anoti l'embargament al Registre de la Propietat o bancs, on la morta tingués béns immobles o comptes corrents .