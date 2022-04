El personal en vaga de les dependències d'Exteriors al Regne Unit porta la situació davant l'Eurocambra

Seu del Ministeri d'Afers Exteriors britànic a Londres @ep







El personal laboral sense conveni que treballa a les dependències adscrites al Ministeri d'Afers Exteriors al Regne Unit , en vaga des del 14 de març passat, ha portat la seva queixa sobre la seva situació fins al Parlament Europeu, davant del qual ha presentat una petició.





Els treballadors dels Consolats Generals a Londres, Mànchester i Edimburg així com de l'Ambaixada al Regne Unit han optat ara per presentar una petició a l'Eurocambra per "denunciar l'extrema precarietat laboral en què exerceixen les seves funcions i l'incompliment de diversos principis i drets per part de l'Administració espanyola”.





Amb el suport dels sindicats CSIF, CCOO i UGT , van iniciar el 14 de març passat una vaga indefinida per reclamar igualtat retributiva davant les diferències constatades i una pujada salarial que permeti pal·liar les conseqüències del Brexit.





Segons van denunciar al seu moment, a la pujada del pagament de la seguretat social de l'1,25% al Regne Unit s'hi ha sumat l'augment de l'índex d'inflació, que ha arribat al 5,4% i s'espera que sigui del 7%. finals de l'any fiscal (primavera del 2022).





A més, segons dades del Banc d'Anglaterra, la inflació al Regne Unit ha crescut a una mitjana anual de 2,6%, la qual cosa equival a una inflació acumulada que ronda el 30% des del 2008, quan es va produir la darrera actualització anual per al col·lectiu de Personal Laboral a l'exterior (PLEX).





D'altra banda, els sindicats van denunciar que després del Brexit, l'Administració espanyola "ha deixat injustament el seu personal a la mercè del sistema de seguretat social britànic", "ignorant que es tracta d'un sistema de mínims" que per exemple no permet accedir a una incapacitat temporal.





Així doncs, atès que la seva situació segueix sense resoldre's, han optat ara per acudir a l'Eurocambra, segons han informat en un comunicat. En la petició, reivindiquen l'equiparació salarial entre el personal laboral de la mateixa categoria.









DOBLE ESCALA SALARIAL

Així mateix, denuncien que l'Administració espanyola està aplicant una doble escala salarial sense una raó objectiva, equitativa i proporcionada, motivada només pel fet del moment d'ingrés al lloc de treball, la qual cosa té com a conseqüència que els de nou ingrés percebin sous més alts que els treballadors que tenen diversos anys dexperiència.





“ Actualment, empleats de la mateixa categoria professional, que exerceixen les mateixes funcions en una mateixa oficina consular, cobren salaris molt dispars, sent el personal amb més antiguitat el més perjudicat ”, denuncien.





D'altra banda, en la seva petició al Parlament Europeu posen èmfasi que la legislació europea després del Brexit, pel que fa a la Seguretat Social, deixa clar que els empleats públics han d'estar subjectes a la legislació de l'Estat que els empra, per això en aquest cas hauria de ser la legislació espanyola. No obstant això, en el cas del personal laboral al Regne Unit, aquest principi només es respecta per a una mínima part dels treballadors.





Així, demanen a l'Eurocambra que insti l'Administració espanyola i el Govern d'Espanya a "remeiar degudament les vulneracions als drets laborals que el personal laboral pateix, donant una resposta satisfactòria, conforme a la norma, a les reivindicacions del col·lectiu ".