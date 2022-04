Esperanza Aguirre creu que s'hauria d'haver portat l'estafa a jutjats

Esperanza Aguirre en imatges d'arxiu @ep





L'expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre ha indicat aquest dimecres que l' alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida , hauria d'haver acudit als jutjats si van estafar l'Ajuntament amb la venda de mascaretes durant la pandèmia, però ha subratllat que el Consistori no és responsable en el pagament de comissions als contractes perquè "ni el coneix".





En declaracions a la premsa abans d'acudir a la Junta Directiva del PP de Madrid, Aguirre s'ha referit així a la defensa del regidor capitalí sobre la investigació de les comissions milionàries per la compra de mascaretes per a l'Ajuntament de Madrid amb què es relaciona a Luis Medina i Alejandro Luceño.





"Jo no sé per què l'alcalde de Madrid no ho repeteix 17 cops perquè jo sóc de les que diuen que la repetició és la principal figura de la retòrica". Jo vaig sentir a la regidora d'Hisenda, Engracia Hidalgo, dir que l'Ajuntament havia pagat a una empresa a Malàisia i el que hagi fet l'empresa de Malàisia amb els comissionistes és que l'Ajuntament ni el coneix”, ha indicat Aguirre.





Al fil, ha recordat que en aquells moments es necessitava material sanitari, no només mascaretes, i ha indicat que no es va pagar un preu tan alt pels tapaboques –no crec que els van comprar a gaire preu, hi va haver gent que les va comprar més cares ", ha dit-- però, en qualsevol cas, ha indicat que l'alcalde, "si l'han estafat en la qualitat del material", hauria de "perseguir-ho ell als jutjats".





Preguntada pel govern de PP i Vox a Castella i Lleó, l'expresidenta madrilenya ha defensat aquesta coalició entre dos partits constitucionalistes, davant d'un Govern central que es recolza i pacta amb els que no ho són.





Així, ha recordat que Vox és un partit "perfectament constitucional" que defensa la indivisibilitat de la nació espanyola, el castellà com a llengua oficial i la Monarquia Parlamentària com a forma d'Estat, tal com assenyalen els tres primers articles de la Carta Manga.





"Tots tres els aprova Vox i per desgràcia no els aproven els que estan recolzant Pedro Sánchez. Ni EH Bildu, ni els independentistes colpistes catalans, ni el fugitiu Puigdemont, ni per descomptat els comunistes. Cap d'ells recolza la Constitució", ha recalcat .





En aquesta línia, ha parafrasejat la presidenta de la Comunitat, Isabel Díaz Ayuso, al seu govern "socialista free" a Castella i Lleó per subratllar que és "una grandíssima notícia" que aquest govern constitucionalista i "socialista free" estigui al capdavant de la Junta.





Al fil, ha justificat que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'hagi absentat de la presa de possessió d'Alfonso Fernández Mañueco com a president de Castella i Lleó. "Em sembla molt bé a les preses de possessió que he tingut i n'he tingut moltes no ha vingut sempre el president del meu partit. No té perquè anar i em sembla estupendament bé", ha dit.





En qualsevol cas, s'ha mostrat convençuda que el nou líder del PP serà qui salvi a Espanya "d'aquest horrible govern de Pedro Sánchez". "Qui pitjor ha gestionat la pandèmia amb 140.000 morts, el que ens té amb una inflació del 9,8%, el doble que la mitjana dels països europeus, el que no vol abaixar impostos a les persones que estan patint la pujada de la llum, del gas", ha defensat.





Així mateix, ha carregat contra el cap de l'Executiu per "seguir donant-li 20.000 milions d'euros, ni més ni menys, a la ministra d'Igualtat --Irene Montero-- quan aquest Ministeri sí que es podria suprimir i no el de Defensa". "I Pedro Sánchez podria pensar que les crisis de vegades són oportunitats i aquesta és una oportunitat de canviar la política de Defensa i la política energètica, que no podem seguir dependents, en aquest cas d'Algèria, i menyspreant les nuclears quan la mateixa Unió Europea ha dit que és una energia neta i barata”, ha conclòs.