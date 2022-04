Científics descobreixen un nou "soldat" per millorar la immunoteràpia contra el càncer

Posets amb cèl·lules tumorals, imatges d'arxiu @ep







Investigadors de l'Institut Sloan Kettering (Estats Units) han descobert un nou "soldat" de cèl·lules immunitàries que podria ser un bon objectiu per a la immunoteràpia contra el càncer, segons han informat la revista 'Nature'.





Els científics han reconegut que aquesta troballa pot millorar la bretxa entre les persones que responen al tractament i les que no. Les noves cèl·lules, que els científics han anomenat cèl·lules T assassines innates, difereixen de manera notable de l'objectiu convencional de moltes immunoteràpies: les cèl·lules T citotòxiques.





D'una banda, no s'esgoten per l'activitat perllongada com ho fan les cèl·lules T citotòxiques i poden penetrar més profundament als teixits on s'amaga el càncer. "Creiem que aquestes cèl·lules T assassines innates podrien ser l'objectiu o modificar-se genèticament per a la teràpia contra el càncer. Poden ser millors per assolir i matar tumors sòlids que les cèl·lules T convencionals", ha assegurat Ming Li, autor principal de l'estudi.





En aquest nou estudi han utilitzat una varietat de tècniques, inclosa l'anàlisi d'una sola cèl·lula i l'edició del genoma CRISPR, per caracteritzar encara més les cèl·lules. Un dels descobriments ha estat que les cèl·lules T assassines innates no produeixen la molècula de punt de control immunitari PD-1 i, com a conseqüència, no semblen esgotar-se com ho fan les cèl·lules T assassines típiques. Aquesta és una característica atractiva en una possible teràpia amb cèl·lules immunitàries.





"Les cèl·lules també semblen reconèixer diferents marcadors, o antígens, a les cèl·lules canceroses. Mentre que les cèl·lules T assassines convencionals reconeixen antígens mutats específics (anomenats neoantígens), les cèl·lules T assassines de tipus innat reconeixen una gamma molt més àmplia d'antígens no mutats (és a dir, normals)", han explicat els investigadors.





Les cèl·lules T assassines de tipus innat tampoc no depenen de les cèl·lules presentadores d'antígens, com les cèl·lules dendrítiques, per alertar-les de la presència d'antígens d'aspecte perillós. D'aquesta manera, es comporten més com a cèl·lules immunitàries innates que sempre estan preparades i llestes per a l'atac.