L'ONCE revoluciona el seu cupó diari amb més premis i demana a les persones amb baixa visió que s'afiliïn

Entic Botí, Delegat Territorial de l'ONCE a Catalunya i el venedor de l'ONCE, Manolo Carmona a la presentació del nou cupó diari de l'ONCE/ @CatPress





Aquesta setmana l' ONCE ha presentat el seu nou cupó diari que estarà a la venda a partir del proper 2 de maig amb més premis que ajudaran a teixir una xarxa social de protecció més àmplia per als afiliats: persones cegues i amb baixa visió, a les quals anima a acostar-se a l'entitat i conèixer els beneficis d'afiliar-s'hi. Una nova innovació al sector que reforci la seva cartera de serveis socials per 2 euros per cupó diari de dilluns a dijous.



Enric Botí: "El cupó diari és el producte de joc social de l'ONCE més estimat per la gent"





Enric Botí durant la presentació del nou cupó diari/ @CatPress





El cupó diari és aquell del que sempre s'ha dit “he de baixar al carrer a comprar els cecs, és el cupó que té més anys de vida i és el nostre producte de joc més estimat” ha dit durant la presentació el Delegat Territorial de l'ONCE a Catalunya,





"El primer cupó que vam vendre va ser el 19 de març de 1939, té més de 82 anys de vida. Durant vuit dècades ha servit per donar vida a moltes persones, per empoderar-les, per fer-les autònomes. Aquest producte és el producte més conegut, és un referent de l'ONCE: És part de la ciutadania habituada a 'compra els cecs'” ha afegit Botí.













Durant vuit dècades, places, carrers, cantonades, durant dies de sol i de pluja. Sempre tenint il·lusió i amb la gent que s'acosta a nosaltres cada dia. Fem aquesta tasca social que fa l'ONCE segurament encarnada en un tros de paper que dóna vida a les persones ” ha emfatitzat.



Per a Enric Botí : “No hi ha cap altre joc al món que ho pugui dir de la mateixa manera, és una loteria social, ens dediquem al que ens dediquem. És segura, perquè compleix amb els certificats internacionals de joc segur i responsable. Tenim molts protocols activats per evitar situacions de joc irresponsable. Per això ho diem amb orgull que complim els tres qualificatius o característiques. I avui és un dia important, és un dia històric per a l'ONCE”.

La imatge del nou cupó/ @CatPress





"El nou cupó diari tindrà tons verds. El color verd és el color de l'esperança . A més el cupó incorporarà un codi QR quan es compra i podràs saber quins serveis estan rebent les persones afiliades a l' ONCE . Perquè amb aquesta nova proposta volem continuar amb la maquinària social de l'ONCE, per continuar donant serveis a les persones cegues i ser solidaris amb les que tenen altres discapacitats en general . Amb aquesta línia de serveis socials hem detectat una cosa els darrers anys. amb baixa visió severa no s'acosten a l'ONCE, tenen un accident o una malaltia, surten d'un hospital i es queden amb una lesió ocular, que s'anomena tenir baixa visió i sovint no s'acosten a l'ONCE per motius diferents. , perquè pensen que encara veuen una mica, per por, perquè els fan por venir a l'ONCE, o perquè pensen "que això no és per a mi." És per als que estan encara pitjor o que no és per a mi que és per a les persones que només tenen ceguesa total i no és així”, afirma el Delegat de l'ONCE a Catalunya.



Per això en aquesta roda de premsa “volem fer una crida a les persones que tenen baixa visió severa perquè s'animin i que també s'acostin a l'ONCE. Aquí trobareu serveis socials gratuïts. Cal normalitzar l'acostament de les persones amb baixa visió a l'ONCE".













LES PERSONES AMB BAIXA VISIÓ TENEN UN LLOC A L'ONZE

Perquè la gent conegui la realitat visual de les persones afiliades a l'ONCE a Catalunya. “ Som 10.300 afiliats i només el 15% són persones amb ceguesa total. D'aquests 10.300, la resta són persones amb baixa visió ” afirma Botí.



Perquè les persones " amb baixa visió amb ajudes tècniques o electròniques, guanyen moltíssim . Perquè en un ordinador es pot ampliar una pantalla, els macro caràcters i aplicar tècniques perquè no generi tant estrès visual. O caminant pel carrer, hi ha ajudes òptiques per veure si el número de l'autobús que s'hi acosta és l'H16. Aquesta manera de mirar el món es pot ensinistrar per poder aprofitar més els residus visuals que queden a les persones amb baixa visió”.



L' ONCE posa en marxa la campanya informativa sota el lema "Si tens baixa visió, vine a l'ONCE" per conscienciar la ciutadania de la seva acció al costat de persones cegues, perquè qui manté alguna resta visual i encara no coneix els beneficis es pugui afiliar. Per a qui es trobi en aquesta realitat o estigui en procés de pèrdua visual s'acosti a l'ONCE on rebrà atenció especialitzada, personalitzada i gratuïta per millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne l'autonomia personal”.

Alguns dels serveis socials que l'ONCE ofereix als seus afiliats s'emmarquen dins l'àmbit de la Rehabilitació , on es proporcionen tècniques i recursos específics per dur a terme activitats de la vida diària. Atenció educativa , on es posa a disposició dels alumnes orientació i professionals especialitzats a aconseguir la inclusió acadèmica. Suport psicosocial , que significa acompanyar els afiliats i familiars en el procés de pèrdua visual. Tecnologies de la informació i la comunicació, on s'ofereix orientació sobre les adaptacions necessàries per fer servir l'ordinador, Internet o dispositius mòbils i d'aprenentatge. Suport a la cerca de feina, on s'assessora i facilita els processos formatius i es presten recursos que afavoreixen la inclusió laboral. Cultura i lleure , que dóna suport a les iniciatives artístiques i culturals de les persones afiliades i a la participació en activitats de caràcter social, cultural o recreatiu. Esport on es fomenta la pràctica d'activitats esportives com a element d'integració i millora de la qualitat de vida a més d'estimular lalta competició.

Manolo Carmona: "Gràcies a l'ONCE podem guanyar-nos la vida dignament i amb el nou cupó diari vosaltres també trobareu la sort"





Manolo Carmona durant la presentació / @CatPress





Manolo Carmona té 43 anys és afiliat a l'ONCE i és una persona amb baixa visió, venedor a amb quiosc a la Sagrada Família. Fa molts anys que està repartint sort, il·lusió, cuidant la seva clientela que també ens cuida a nosaltres perquè compra aquest joc social pel que ens dediquem.



Carmona s'ha acordat dels seus 2.500 companys i companyes venedors de cupons de l'ONCE a Catalunya “que cada dia som aquí fora als carrers, a les places del nostre país, al costat de la gent del barri, al costat de la nostra gent. Sempre trobareu un venedor o venedora amb un somriure, amb ganes d'escoltar-vos i sempre ens tindreu al vostre costat”.



Ell explica en la seva intervenció que és “una persona d'aquestes persones amb baixa visió. Tinc una patologia de la vista per la qual tinc una pèrdua de la visió central i quan et fixes en alguna cosa perdem la definició de la imatge. És com si jo vull mirar una cosa i aquesta es difumina, i gràcies a l'ONCE, gràcies a aquesta tasca social que fem cada dia, aquesta tasca responsable, hi ha molta gent que gràcies a això podem guanyar-nos la vida dignament, podem aconseguir o dur a terme els objectius que tenim a la vida. I com més gent siguem millor perquè hi ha molta gent que segur que necessita de la nostra ajuda".







I continua explicant “ el proper 2 de maig serà una data molt important per a nosaltres perquè es renova el nostre cupó. Nosaltres, els venedors hem comprovat com cada dia que arriba la senyora Carme, el senyor Miquel, la senyora Montserrat i ens demanen que els mirem el cupó del dia anterior i quan a Miquel, li han tocat 6 euros o li han tocat 20 euros aquell dia hi ha festa.Aquesta il·lusió dels petits detalls t'omple una barbaritat.I aquesta reforma precisament busca això. donar amb més facilitat encara perquè hi ha més repartiment de premis i hi ha més possibilitats de guanyar un premi”.

El cupó va començar amb un sorteig de tres números i el nou cupó té 5 xifres ara mateix/ @catPress





Perquè segons explica aquest venedor “Quan dónes un premi important, al barri hi ha molt enrenou. Tothom ho sap. És la millor publicitat que podem tenir: donar premis i ara trobarem el cupó diari molts més”.



De fet” a partir del 2 de maig hi haurà amb aquest nou cupó diari un primer premi de 500.000 euros al número i seriós. Mig milió d'euros cada dia de dilluns a dijous, que per ser un sorteig ordinari, un sorteig diari, és una quantitat molt, molt ,molt considerable. A banda tindrem també 49 premis més. Perquè els cupons que tinguin el nombre premiat sense la sèrie que seran 49 més tindran 35.000 euros cadascun”.



Aquest en definitiva és “un model de premis que fins ara no existia. És nou, innovador i si coneixeu una mica els cupons de l'ONCE tenim dos premis a l'última xifra, dues últimes, tres últimes, quatre últimes. Tot això continuarà igual Però a més ara tindrem uns premis de davant feia enrere i de darrere cap endavant... O sigui que vol dir: això tindrem premis a la primera, a la primera i la segona, a la primera a la segona i la tercera, a les quatre primeres, perquè això multiplica la possibilitat de premi, si et quedes a algun número del premi principal també et premiarem”.



És a dir, a partir del 2 de maig, continua explicant Carmona “si tens les quatre primeres xifres tindràs un premi de 250 euros i també el tindràs de les quatre últimes i passarà també a les tres primeres i les tres últimes, a les dues primeres i les dues últimes ia la primera i l'última.Nosaltres estem molt contents i il·lusionats perquè estem segurs que es repartiran més diners.Us convido a que us apropeu a qualsevol dels 2.500 punts de venda que tenim al nostre país. trobareu la sort amb el nou cupó de diari de l´ONCE".

Perquè amb el nou cupó diari com afirmen tots dos “pots ser guanyador pels dos costats” i estan a la teva disposició 450 premis de 250 euros a les quatre xifres i 450 premis més a les quatre últimes; 9.000 premis de 25 euros a les tres últimes o les tres primeres i el mateix per a les dues primeres i dues ultimes de 6 euros i doble reintegrament de 2 euros a la primera o última”.