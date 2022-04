La guerra d'Ucraïna: destrueix l'ordre mundial dividint-ho en dos blocs

La guerra d' Ucraïna ha desencadenat un canvi en la història de la humanitat, i ha donat lloc a un nou ordre que afectarà l'escenari internacional durant dècades. En altres paraules, amb Washington i Moscou , les potències militars més grans del món, enfrontant-se cara a cara, inevitablement se'ns ve a sobre un nou ordre mundial que canviarà dràsticament la naturalesa de les relacions internacionals.





Banderes de Rússia i Estats Units @Jernej Furman





Aquesta tendència ha existit abans de la Primera i Segona Guerra Mundial i ha creat diversos tipus d'ordre internacional en les formes de Pax Persica, Pax Romana, el Concert Europeu i l'Ordre Bipolar després de la Segona Guerra Mundial i la Guerra Freda posterior. Ara, gairebé un segle després de l'establiment de l'ordre que va seguir la Primera i Segona Guerra Mundial, sembla que els Estats Units i Europa, en oposició a Rússia a Ucraïna, busquen establir les bases per a un nou ordre mundial.





Rússia va buscar prendre la iniciativa en les relacions internacionals a través d'una guerra preventiva amb el pretext que Ucraïna s'unís a l'OTAN i aconseguissin els seus interessos globals trencant la barrera de les sancions. Ara que la guerra està en el seu segon mes i el Kremlin aparentment no ha aconseguit les victòries esperades, el conflicte trontolla als Estats Units i Europa en les dimensions política, econòmica i de seguretat.





El que és clar fins ara és que la crisi d'Ucraïna no es pot comparar amb la crisi dels míssils cubans del 1962 i els acords posteriors que van obrir un nou capítol en les relacions entre els Estats Units i la Unió Soviètica. El 1962, es va arribar a un acord entre les dues superpotències que van dividir el món en els camps Est i Oest. Ara està passant una mica més, ja que els Estats Units i els seus aliats estan exercint una pressió cada cop més directa sobre Rússia.





Políticament, els Estats Units i Europa s'enfronten al fet que els russos i els xinesos han canviat fonamentalment des de la Guerra Freda . Rússia ha dominat Europa durant anys mitjançant un xantatge energètic sense precedents, i la Xina s'ha convertit en una superpotència econòmica enorme que manté el pols de l'economia mundial.





L'administració Biden està tractant de treure el millor de la guerra d'Ucraïna pressionant Moscou i fomentant el seu aïllament internacional . Estats Units fins i tot està planificant les conseqüències de la caiguda de Kíev i la possible transferència de la capital ucraïnesa a la ciutat occidental de Lviv, a prop de la frontera amb Polònia , i amb el ple suport dels defensors ucraïnesos, busca augmentar la despesa militar i econòmic de Rússia. És a dir, posar Putin de genolls.





Els errors de càlcul en les etapes de planificació i execució han impedit que l'exèrcit rus envaeixi Ucraïna del tot. Els Estats Units estan buscant aquesta oportunitat d'or per separar Moscou i Pequín a través de la pressió de la guerra i les sancions econòmiques. El fort suport de Biden a Ucraïna envia un missatge a la Xina que, com a la Guerra Freda, es poden definir nous blocs i esferes dinfluència.





UN MÓN, DOS BLOCS





En la crisi d'Ucraïna , Estats Units busca dividir el món en dos blocs . Un bloc és Europa Occidental i l'OTAN, que està sota el control total dels Estats Units. i se suposa que ha de reduir la seva dependència dels subministraments denergia russos i recórrer a les empreses denergia controlades pels nord-americans.





Mentre la situació a Ucraïna empitjora i Moscou amenaça de fer servir armes nuclears, Europa percep l'amenaça russa com una intenció dels Estats Units i dóna suport a Washington de manera que avui la mort cerebral de l'OTAN, en termes de Macron, s'ha convertit en una epifania. Els Estats Units necessitaven retratar l'amenaça russa de manera objectiva als països de l'Europa occidental. Ara, tal com ho veuen els Estats Units, Rússia és una amenaça estratègica a llarg termini que requereix una confrontació planificada.





Mapa del món, dividit en dos blocs





L?altre bloc inclou països amb recursos energètics. Fins fa unes setmanes, pocs podien imaginar que els Estats Units i Veneçuela, a més d'Europa i Qatar, entaulessin negociacions serioses sobre la compra de petroli i gas. Per tant, la determinació dels Estats Units de sancionar les vendes de petroli de Rússia i tallar-ne l'accés a tots els ingressos per vendes és indicativa de la col·laboració de l'administració Biden i el Congrés en l'elaboració d'un pla integral i multifacètic per contrarestar a Rússia.





El suport infrangible dels països europeus a Ucraïna a través de l'enviament d'armes antitanc i llançamíssils és un altre senyal que, a diferència de les darreres dues dècades, Europa té cada cop més tendència a un món occidental liderat pels Estats Units. Com a resultat, com més avanci Rússia a Ucraïna, més s'enfonsarà a l'atzucac d'aquesta guerra. En altres paraules, Europa i els Estats Units, que han format una aliança sense precedents després de la Segona Guerra Mundial a nivell internacional, prefereixen que la guerra a Ucraïna continuï el major temps possible perquè puguin construir un consens internacional i imposar àmplies sancions contra Rússia . Les sancions imposades contra el petroli rus també poden ser una gran amenaça per a la Xina.





A nivell nacional de Rússia, les empreses de pagament com Visa, Mastercard i Apple Pay també han suspès totes les operacions en un intent per instigar el descontentament social i crear seriosos desafiaments per al govern de Putin. De fet, no hi ha res pitjor que el descontent social d'un país en guerra amb un adversari estranger. Aquest problema es pot estendre ràpidament per tota Rússia, afeblir la moral dels militars i provocar greus disturbis interns que podrien representar una seriosa amenaça.





Per descomptat, Rússia espera que els Estats Units i Europa acceptin el fet que, a la llarga, no poden aïllar Moscou fins al punt de posar en perill la seva pròpia existència i excloure completament Rússia del sistema polític i financer mundial. A més, Europa s'ha de prendre seriosament l'amenaça dels atacs nuclears, ja que les primeres víctimes de qualsevol conflicte nuclear són els països europeus.





En qualsevol cas, a la guerra d'Ucraïna, Rússia ha estat retratada com un monstre perillós, i els europeus, que fa anys que pateixen falta d'unitat i dissens davant d'una potencial amenaça russa, ara s'han alineat contra Moscou. i han augmentat el seu pressupost de defensa per estar llest per a una confrontació més seriosa amb Rússia. En aquestes circumstàncies, els Estats Units podrien involucrar Rússia amb la Xina i així, aconseguir el que han buscat els últims anys: un atac directe a Pequín.