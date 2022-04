SATSE: “Necessitem 15.000 infermeres més perquè els centres de salut no segueixin saturats”

Dues infermeres treballant, imatges de fitxer @ep





El Comitè Executiu Estatal del Sindicat d'Infermeria, SATSE , ha reclamat al Govern i comunitats autònomes la incorporació progressiva de més 15.000 infermeres i infermers als centres de salut, així com l'augment del pressupost destinat a Atenció Primària, fins assolir, almenys, un 25 per cent del total, si realment volen acabar amb la precarietat, abandó, i sobrecàrrega que pateix des d'abans de la pandèmia aquest nivell assistencial del nostre sistema sanitari.





El Comitè Executiu Estatal del Sindicat d'Infermeria, SATSE, integrat pels secretaris generals de cada autonomia i el Secretariat Estatal, ha abordat l'actual situació dels centres de salut i els seus professionals, concloent que a totes les comunitats autònomes, a més de Ceuta i Melilla, es pateix un lamentable abandó per part dels responsables públics que no han complert finalment els compromisos adquirits en el pitjor de la pandèmia.





En aquest sentit, van coincidir que el Pla d'Acció d'Atenció Primària i Comunitària 2022-2023, acordat a finals de l'any passat entre el Govern i les comunitats autònomes, encara no s'ha plasmat en l'execució de mesures concretes que solucionin el dèficit crònic de recursos i mitjans que pateix aquest nivell assistencial des de fa anys i que la crisi sanitària del Covid-19 ha aguditzat provocant més sobrecàrrega i tensió assistencial.





Un altre problema greu és la manca d'ordre, planificació, estabilitat i organització existent , actualment, que provoca que els professionals sanitaris puguin veure que canvien d'agenda, horari, població assignada i, fins i tot, de centre “d'un dia per l'altre” , la qual cosa repercuteix negativament tant en el pacient com en les condicions de treball.





“Els centres de salut al conjunt de l'Estat estan saturats i sobrecarregats i les esperes per ser atès de manera presencial segueixen sent de dies i fins a setmanes, havent suspès, a més, de manera gradual programes de prevenció i promoció de la salut, així com d'hàbits de vida saludable” , apunta el Sindicat.





Per pal·liar aquesta situació, SATSE reclama la necessària incorporació de més infermeres i infermers fins a assolir una xifra d'uns 15.000 professionals més i que, en el cas dels fisioterapeutes, n'hi hagi, almenys, un a cada centre de salut. Actualment hi ha un fisioterapeuta per 10.000 persones quan l'OMS recomana 1 per 1.000 persones.





Així mateix, el Sindicat demana que s'incrementi del 15 per cent actual al 25 per cent del pressupost sanitari total la partida destinada a Atenció Primària i que les infermeres i infermers tinguin un protagonisme més gran en aquest nivell assistencial i poder així solucionar els greus problemes endèmics que l'afecten des de fa molts anys.





"Cal propiciar el desenvolupament i la implementació de noves competències per a les infermeres i infermers i que aquests professionals sanitaris tinguin la possibilitat d'estar al capdavant de la gestió dels equips d'Atenció Primària i puguin optar a la direcció de centres de salut sense cap tipus d'obstacle o impediment legal sobre la base de la seva constatable capacitat de gestió i lideratge”, apunten des de l'organització sindical.





Altres actuacions que SATSE considera prioritàries per millorar l'Atenció Primària són acabar amb la precarietat i la temporalitat laboral; propiciar una coordinació més gran amb l'Atenció Especialitzada i una millor planificació de l'atenció a crònics, pluripatològics i persones dependents, així com potenciar la realització de programes d'atenció a la cronicitat i la dotació de recursos i mitjans bàsics de diagnòstic (RX, EKG, RESSÒ…).





Així mateix, el Sindicat recorda que el Pla d'Acció d'Atenció Primària i Comunitària apunta com a objectiu estratègic prioritzar i impulsar l'ús, la indicació i l'autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris subjectes a prescripció mèdica per part de les infermeres, així com l'elaboració i implementació de les guies corresponents, i, fins ara, només s'ha publicat una de les guies. Un retard ja de quatre anys que SATSE atribueix a la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat.





Finalment, el Comitè Executiu Estatal de SATSE va realitzar una valoració molt positiva de les diferents mobilitzacions impulsades fins a la data al conjunt de l'Estat, com la realitzada al febrer als centres de salut, exigint millores per a aquest nivell assistencial, i es va acordar convocar noves accions en les properes setmanes i mesos amb el clar objectiu de defensar la nostra sanitat púbica i els seus professionals.