Més de 50 autors signaran els seus llibres per a Sant Jordi a les dues carpes del Corte Inglés de Plaça Catalunya

Tots els llibres tindran un 10% de descompte i una rosa de regal /@ElCorteInglés







Sant Jordi està de tornada . L'època de l'any en què els carrers de Barcelona s'abarroten de roses, llibres, pas atrafegat i somriures impacients per intercanviar regals.





Amb motiu d'aquesta celebració, un any més el Corte Inglés de Plaça Catalunya participarà com un dels espais de Barcelona on escriptors signaran exemplars dels seus llibres a les cues de lectors infinites.





Per aquest 2022 hi haurà dues carpes que allotjaran un total de 56 escriptors i escriptores de tota mena.









AGENDA DEL DISSABTE 23 D'ABRIL





CARPA 1





D'11 a 12h: Reyes Calderón presentarà la seva novel·la inspirada al Palau de Gel de Madrid, 'El joc dels crims perfectes'; Manuel Loureiro amb la investigació d'un assassinat a terres gallegues a ' La puerta '; Javier Cercas amb el tancament de la seva trilogia i ' El castillo de Barbazul '; i

el periodista Toni Cruanyes amb ' La vall de la llum '.





De 12 a 13h: Inés Martín Rodrigo presentarà ' Les formes del voler ' i la seva exploració de l'amor familiar; Ana Merino amb ' Amic ' i la proximitat entre amistat i traïció; Isabel Rábago amb ' La cortesana fiel ' i la seva protagonista empoderada; i Juan del Val amb la seva novel·la literària ' Delparaiso '.





De 13 a 14h: Carmen Mola signarà ' La Bèstia ' , una novel·la que ens trasllada a un Madrid costumista; Paloma Sánchez-Garnica amb el seu llibre ' Últims dies a Berlín ', finalista de Premi Planeta 2021 ; Tània Juste amb ' Amor a l'art ' , guanyador del premi Prudenci Bertrana el 2021 ; i Carlos Sisi amb la novel·la fantàstica ' Feiticeiro '.





De 16 a 17h: Sandra Sabatés signarà ' No m'expliquis contes '; Noemí Casquet signarà ' Cossos ' (Ave Fénix 1), Ànimes (Ave Fénix 2) i Zorras ; per la seva banda, Roberto Santiago signarà ' Los Once 2 ' i ' Princeses Rebeldes 2 ' i Gervasio Defer estarà present amb la novel·la ' El gran salto '.





De 17 a 18h: Sandra Barneda presentarà ' Un oceà per arribar a tu ' ; Pilar Eyre signarà exemplars de ' Cuando érem ahir '; Vicente Vallés de ' Operación Kazán ' i finalment, Enrique Rojas de ' Tot el que has de saber sobre la vida '.





De 18 a 19h: Eva García Sáenz d'Urturi signarà ' El libro negro de las horas '; Miguel Ángel Revilla anirà a signar exemplars de ' Per què no ens volem? ; Vicente Vallés seguirà una hora més signant ' Operación Kazán ' i Santiago Posteguillo ho farà de ' Roma sóc jo '.







De 19 a 20h: A última hora de la tarda, Fernando Aramburu signarà ' Els falciots '; Juanjo Sáez presentarà ' Per als meus '; Martín Caparrós ' Ñamérica' i David Bueno ' El cervell de l'adolescent ', que també té la seva versió traduïda al català ' El cervell de l'adolescent '.









CARPA 2



D'11 a 12h: Coia Valls presentarà la seva novel·la ' L'alquímia de la vida' ; Shari Arponen estarà present amb ' És la microbriota, idiota! ', Tania García signarà exemplars de la seva novel·la ' Què necessito quan tinc por? ' i Sara Búho ' Fragilitats '.





De 12 a 13h: Després arribarà el torn de Juan Gómez-Jurado , que presentarà les seves novel·les ' Loba negra' , ' Reina roja ' i ' Rey blanco ' ; al seu costat estarà Maria Esclapez amb ' M'estimo, t'estimo '; María Oruña signarà ' El que la marea amaga ' i Carlos López-Otín ' Egoistas, immortals '.





De 13 a 14h: Juan Gómez-Jurado continuarà una hora més signant ' Loba negra ', ' Reina roja ' i ' Rey blanco' ; Miguel Gane presentarà la seva novel·la ' Ulls de sol '; Pepe Domingo Castaño estarà present amb la seva novel·la ' Fins que se m'acabin les paraules ' i Vicky Losada farà el mateix amb ' Capitana '.





De 16 a 17h: Després de la pausa del migdia, tornaran les signatures a la Carpa 2. Pablo Rivero signarà exemplars del seu llibre ' La cria '; Pablo Carbonell presentarà ' El nom dels ximples està escrit a tot arreu '; Rafael Tarradas presentarà ' La Vall dels arcàngels ' i Isasaweis ' Menja genial i no facis dieta mai més '.





De 17 a 18h: Jesús Cintora signarà ' No volen que ho sàpigues '; Alaitz Leceaga farà el mateix amb ' Fins on acaba el mar '; Empar Moliner presentarà ' Bienamada ', premi Ramon Llull 2022 i Javier Castillo la seva novel·la ' El joc de l'ànima '.





De 18 a 19h: Julia Navarro signarà 'De ninguna parte ' i també la seva traducció al català; Mercedes Ron ' Digues-m'ho amb petons ', tercera part de Digues-m'ho; Jon Sistiaga signarà ' Purgatorio ' i Javier Castillo signarà una hora més ' El joc de l'ànima '.





De 19 a 20h: Finalment, Laura Garat signarà ' Cuina Keto '; Carme Chaparro farà el mateix amb ' No decepcions al teu pare '; Ildefondo Falcones presentarà ' El pintor d'ànimes ' i la seva traducció al català i Silvia Congost ' Persones tòxiques '.