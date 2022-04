El Centre de Referència Estatal per a persones amb discapacitats neurològiques es posarà en marxa al maig

El Centre de Referència Estatal per a persones amb discapacitats neurològiques (CREDINE) començarà a atendre els seus primers usuaris i usuàries el mes de maig vinent, segons han informat a Europa Press fonts de l'IMSERSO.





El CREDINE està ubicat a Langreo (Astúries) i s'integra a la xarxa de centres de referència estatal de l' Institut de Majors i Serveis Socials (Imserso).





Aquest dimecres han mantingut una nova reunió de la comissió de seguiment del conveni entre l'IMSERSO i el Principat per a la posada en marxa del CREDINE.





L?activitat del centre començarà amb la posada en marxa d?un programa experimental d?atenció a persones que han patit dany cerebral després de patir un ictus. Aquesta mateixa setmana s'ha iniciat la valoració de casos per a l'atenció en règim d'estada diürna a partir del maig.





El programa anomenat PIPAP (Programa Imtegral de Promoció de l'Autonomia Personal) va dirigit a aconseguir que les persones puguin mantenir-se al seu entorn habitual, donant suport a tot el procés d'adaptació després del dany cerebral sobrevingut, tant dels que l'han patit com de famílies.





S'està posant en funcionament de forma simultània a diversos centres de l'IMSERSO de manera que s'obtinguin evidències de les pràctiques amb millors resultats i aprenentatges per difondre'ls. Per organitzar l'admissió de casos compta amb la col·laboració dels departaments tant de salut com de drets socials del Principat.





Es preveu que la incorporació per a la feina diària amb casos (per un màxim de nou mesos) es produeixi al mes de maig amb un ritme gradual d'increment d'usuaris.





A la mateixa reunió s'han abordat altres serveis que es preveu posar en funcionament de manera col·laborativa com és el servei d'orientació sobre ajudes tècniques i adaptacions a la llar per a persones en situacions de dependència o discapacitat que requereixin aquestes adaptacions per poder romandre en la seva entorn habitual i prevenir la institucionalització.