Les elèctriques es comprometen a enviar informació de tarifes a l'INE per al càlcul de la llum a l'IPC

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) i elèctriques han consensuat aquest dimecres el contingut de la informació que les companyies han d'enviar a l'organisme estadístic per incorporar-lo al càlcul de la llum a l'IPC.













Segons han confirmat a Europa Press fonts de l'organisme estadístic, aquesta informació s'haurà de referir a tarifes i no a ingressos.





A la reunió que han mantingut aquest dimecres s'ha acordat que l'INE enviarà per escrit a cada companyia la sol·licitud de la informació consensuada, i les elèctriques s'han compromès a enviar-la després de veure factible obtenir les dades.





L'INE ha mantingut diverses reunions des dels últims mesos de l'any passat amb les elèctriques amb l'objectiu d'aconseguir un mesurament correcte de l'evolució dels preus del mercat elèctric. La clau per això és disposar d'informació relativa als preus, cosa que fins ara no havia estat possible accedir-hi.





Un dels canvis previstos inicialment per a la seva introducció al gener del 2022 era l'ampliació de la cobertura del mesurament dels preus de l'electricitat . Per això, l'INE i les empreses del sector han treballat per incorporar el mercat lliure en el càlcul de l'IPC.

Tot i això, segons apunta l'organisme, la informació subministrada en aquests últims temps a l'INE no tenia prou detall per fer-ho amb les garanties de "qualitat necessàries".









AL GENER DE 2022 S'INCORPORAREN ELS ÚLTIMS CANVIS

L'organisme estadístic defensa que l'IPC és un indicador basat en una metodologia "clara i precisa", desenvolupada per l'INE i recolzada pel Consell Superior d'Estadística, en l'àmbit del Sistema Estadístic Espanyol, i que compleix, com la resta de estadístiques que produeix l'INE, amb el Codi de Bones Pràctiques de les Estadístiques Europees.





Així mateix, assenyala que tots els elements que componen la seva metodologia segueixen les normes internacionals i han estat recolzats per l'Oficina d'Estadística de la Unió Europea (Eurostat), fet que permet que aquest indicador s'adapti als reglaments de la Unió Europea.





Per tal d'adaptar l'IPC als canvis que es van produint a les pautes de consum de les llars, la seva metodologia es manté permanentment actualitzada mitjançant revisions anuals i, en canvis de més pes, mitjançant modificacions cada cinc anys.





Precisament, el gener del 2022 es van incorporar a l'IPC els darrers canvis procedents de la revisió que es realitza cada cinc anys. Entre aquests, s'ha actualitzat la cistella de la compra utilitzada com a mostra per al seguiment dels preus i la seva estructura de ponderacions, així com diferents tractaments de preus.





A aquests canvis cal afegir l'esforç que l'INE continua fent per incorporar progressivament informació procedent de les bases de dades de les empreses, que substitueix la recollida tradicional mitjançant visita als establiments.