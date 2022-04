Troben un jove de 19 anys amb autisme que portava més de 2 anys desaparegut

Cartell del National Center for Missing and Exploited Children





La policía de Utah ha trobat aquest dimecres a Connerjack Oswalt, un jove de 19 anys amb autisme que va desaparèixer al 2019 d'un poble ubicat a uns 100km de distància d'on els agents l'han trobat.





Connerjack va marxar de casa seva amb 17 anys, fa dos anys i mig, deixant la seva mare i el seu padrastre a Clearlake, una ciutat situada a uns 100km de Califòrnia. Des de llavors, la seva família l'havia buscat sense èxit.





L'avís a la policia el va donar un veí de la zona, explican que havía vis un noi sol i passant fred davant la porta d'una gasolinera. En arribar, els agents el van identificar com un jove que rondava amb un carretó de supermercat per la ciutat des de feia varies setmanes. No havia estat denunciat ni detingut per no haver-hi motius per a fer-ho.





Hi ha una incògnita respecte on ha estat tot aquest temps i com ha sobreviscut, però la policía ja s'ha posat en contacte amb la família, que actualment viu a l'estat d'Ohio.