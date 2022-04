La UB recomana l'ús de mascareta vulnerables i en entorns sense ventilació

Seu de la Universitat de Barcelona, imatges d'arxiu @ep





La Universitat de Barcelona (UB) recomana l'ús de la màscara a les persones vulnerables al Covid-19 ia les persones positives amb símptomes lleus que no requereixin baixa laboral així com en aquelles activitats presencials i grupals en què no es garanteixi les condicions de ventilació.





Ho ha fet en un comunicat després que el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) hagi publicat aquest dimecres al matí la modificació del decret pel qual es posa fi a l'obligatorietat de l'ús de les màscares a interiors a partir d'aquest dimecres, excepte en alguns àmbits.





La màscara seguirà sent obligatòria al Servei Mèdic del centre universitari , que ha instat a mantenir les mesures d'higiene habituals així com la "màxima ventilació" possible.