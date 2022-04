Urgenciòlegs demanen el reconeixement de la seva especialitat: "Som la vàlvula del sistema"

El president de la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències (SEMES), Tato Vázquez, en una jornada al Congrés dels Diputats @ep







El president de la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències (SEMES), Tato Vázquez , ha insistit aquest dimecres en la necessitat que es reconegui la seva especialitat per millorar tant la qualitat com l'assistència sanitària.





Som la vàlvula del sistema. La nostra formació està basada en el voluntarisme. Hauríem de reflexionar sobre aquesta qüestió . Hem de reforçar els nostres serveis, han de ser el matalàs de seguretat dels pacients. Hem de tenir la màxima qualitat per a l'atenció de malalties temps dependents", ha ressaltat durant l'acte 'Present i Futur dels Serveis d'Urgències i Emergències a Espanya: una mirada global', celebrat al Congrés dels Diputats.





El cas d'Espanya és una de les poques excepcions al món, ja que l'especialitat de medicina d'urgències i emergències existeix a la majoria dels països avançats de la comunitat internacional.





En concret, aquesta especialitat existeix a la pràctica totalitat de la Unió Europea, a tots els països anglosaxons (EUA, Canadà, Austràlia i Nova Zelanda), a la majoria d'Amèrica Llatina i del sud-est asiàtic i, fins i tot, als països més desenvolupats dÀfrica.





Davant d'aquesta realitat, el president de l'Organització Mèdica Col·legial (OMC), Tomás Cobo, ha defensat que aquesta especialitat "està absolutament construïda i clara a Europa ia tot el món". "No inventem res. Anem molt endarrerits en aquest tema. Estem travats en un mecanisme burocràtic", ha criticat.





Per la seva banda, la presidenta de la Plataforma d'Organitzacions de Pacients (POP), Carina Escobar, ha reivindicat la necessitat de comptar amb "professionals ben formats" als serveis d'Urgències i Emergències perquè "la medicina sigui segura".





Més encara després de la pandèmia: "S'han ajornat diagnòstics i veurem els efectes en el futur per haver arribat tard a aquesta situació. Els professionals estan esgotats i els pacients també".





En la mateixa línia, la diputada popular i exministra de Sanitat Ana Pastor ha mostrat la seva "preocupació" per la falta de reconeixement d'aquesta especialitat, tot i que ha puntualitzat que durant la seva estada al Ministeri (2002-2004) no es va regular per " manca de temps".





Així, ha reconegut el "paper clau" dels urgenciòlegs a la pandèmia. "Sou els que rebeu més pacients, més del 60% passen per Urgències. La vostra activitat genera milions d'assistències al dia a Espanya. Les decisions respecte a la vostra especialitat han de ser urgents. Que s'aprovi d'una vegada per totes. Ho necessita el país.El paper que jugueu als serveis d'urgències és clau i eviten molta morbiditat i mortalitat ”, ha reblat.









REIVINDICACIONS DELS METGES JOVES

Un dels punts claus de la jornada s'ha succeït quan els joves metges urgenciòlegs (estudiants de Medicina, MIR, Residents) han llegit un manifest a la seu parlamentària sol·licitant que se'ls tingui en compte: “Som el futur de la Sanitat i no se'ns està escoltant”.





En aquest sentit, s'estima que un 15% dels estudiants que es presenten al MIR triarien l'especialitat d'Urgències i Emergències, si bé això no és possible, ja que a Espanya no existeix aquesta especialitat.





Durant el seu discurs, Santiago Toranzo, metge resident de l'Hospital del Bierzo Ponferrada , ha recalcat que "la falta d'especialitat obliga els joves urgenciòlegs a abandonar el seu somni". "Som el futur de les urgències. Un futur que, des d'anys, s'intenta construir i que nosaltres mateixos estem edificant. Som un futur que, fins ara és negat, però, si vostès volen, el futur pot ser avui", ha lamentat .





De la mateixa manera, ha afegit que s'està propiciant una fuita de cervells ja que els estudiants de medicina que volen ser especialistes a urgències i emergències es veuen obligats a sortir del país per poder estudiar l'especialitat.





“ Cal professionalitzar l'atenció urgent a Espanya. És una realitat aclaparadora. La falta d'especialitat resta oportunitats. Resta vida ”, ha reclamat.





Per la seva banda, la doctora Uxía Fernández , metge resident del Complex Hospitalari Universitari A Coruña, ha comentat a les seves senyories que, malgrat ser especialista en Medicina de Família i Comunitària, és urgència de professió, "vocació i cor".





"I potser si hagués nascut a un altre país d'Europa seria especialista d'Urgències i Emergències, però pel simple fet de fer la meva formació MIR és Espanya, no he tingut aquesta oportunitat. Creuen que és just?", ha expressat.





A més, ha recordat que els urgenciòlegs es formen pel seu compte, amb els seus propis recursos econòmics i durant el temps lliure per donar la millor assistència possible als pacients.





Així mateix, ha insistit que els urgenciòlegs més joves continuen patint per la precarietat dels seus contractes: "En algunes comunitats la temporalitat supera el 80 per cent. No és així com cal cuidar els que us cuiden. És urgent la creació de la Especialitat d'Urgències i Emergències"