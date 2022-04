Diversitat, talent sènior i accessibilitat, claus per abordar el desafiament demogràfic a empreses segons experts

Sessió Digital 'Repte Demogràfic I Negoci Responsable', Emmarcada Al Cicle De Conferències Esade - Fundació SERES @ep







La importància de la diversitat, l'atenció al talent sènior i les polítiques d'accessibilitat són claus per abordar el desafiament demogràfic a l'empresa segons han coincidit a assenyalar els experts participants a la sessió digital 'Repte demogràfic i negoci responsable', emmarcada al Cicle de Conferències Esade - Fundació SERES , celebrat aquest dimecres.





Els experts han coincidit que, en una societat cada vegada més envellida en un entorn digitalitzat, el repte demogràfic és un dels principals desafiaments socials a què s'enfronten les empreses com han assenyalat des de CASER Seguros, Fundació Adecco i Meta , que han analitzant els desafiaments, les polítiques i els serveis que les empreses poden implantar per no discriminar les persones grans, amb una atenció especial a la situació de l'Espanya despoblada.





"Tindrem una societat més envellida, però també més digital, en què totes les empreses han de pensar en polítiques per no discriminar les persones de més edat", ha afirmat Ignasi Carreras, professor i director dels programes de formació directiva per a ONG del Institut dInnovació Social dEsade.





Per la seva banda, Ana Sainz, directora general de la Fundació SERES, ha apuntat que "Nacions Unides estima que el 2050 més de la meitat de la població espanyola, al voltant del 53%, serà més gran de 50 anys". Per aquest motiu, "el rol de l'empresa és essencial davant aquesta transformació i l'envelliment de la població. Hem de revisar els models de negoci per adequar els productes i serveis a les noves formes de vida dels sènior i reconèixer-los com a indiscutibles agents actius de creixement i desenvolupament de la societat", ha conclòs.





Nuria López, directora de Serveis Transversals i Hipoteca Inversa de CASER Seguros , ha abordat el repte que tenen les empreses per adaptar-se a les necessitats de la població en un futur. "Hem d'adaptar-nos a l'edat ia l'estil de vida amb productes i un ecosistema adreçat a les persones més grans de 55 anys", ha afirmat.





A més, ha subratllat la importància d'oferir una atenció personalitzada als clients. "A CASER Seguros entenem que les necessitats no són iguals per a tothom. Per això, l'oferta ha de ser personalitzada i intergeneracional, adaptada a les diferents etapes de la vida", ha afegit. D'altra banda, López ha reiterat que l'educació financera "és fonamental per planificar l'etapa de la jubilació".





"La diversitat és sinònim de riquesa", ha declarat Francisco Mesonero, director general de la Fundació Adecco , que ha insistit en la importància d'involucrar totes les àrees de negoci, el suport de les polítiques públiques i acabar amb els biaixos i els prejudicis .





Mesonero també ha destacat el necessari abordatge del talent sènior, ja que aquests professionals aporten "un valor fonamental en la competitivitat i la sostenibilitat de l'empresa, sent una força laboral dominant que veu reforçats atributs com la maduresa, l'experiència o el pensament crític" ".





En aquesta línia, Mesonero ha recordat que la contribució del talent sènior és clau en tots els àmbits, entre els quals hi ha el desenvolupament de l'entorn rural.





Finalment, Helene Verbrugghe, public policy manager per a Espanya i Portugal de Meta , ha presentat el metavers com "la següent generació d'internet, amb la immersió de les persones a internet a través de la realitat virtual", un món que oferirà aplicacions accessibles en la realitat virtual en els propers cinc o deu anys.





Verbrugghe ha subratllat la "mirada global" de Meta pel que fa al canvi demogràfic, per millorar l'accessibilitat i oferir oportunitats a la població de les zones rurals. A més, ha destacat els eixos de la seva política interna, amb la contractació de talent sènior per afavorir la diversitat, la formació, el creixement i la integració d'aquestes persones als serveis de Meta.