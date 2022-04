RTVE estrenarà dissabte una sèrie documental dedicada als Parcs Nacionals Espanyols

RTVE estrenarà dissabte que ve la sèrie documental 'De parque en parque' dedicada als Parcs Nacionals Espanyols. @ep





RTVE estrenarà dissabte que ve la sèrie documental 'De parque en Parque' , que consta de 16 capítols dedicats als Parcs Nacionals espanyols i en què 300 científics, tècnics i experts en diferents disciplines, personal del parc i habitants de la zona han participat per exposar les perspectives ambientals per conèixer la realitat de la xarxa de parcs.





La sèrie ha estat produïda per RTVE amb Nubla Films i Tarabilla 97 i s'estrenarà el proper dissabte, 23 d'abril. La producció compta amb la col·laboració i la participació de l'Organisme Autònom Parcs Nacionals (OAPN) del Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, que ha assessorat l'equip d'enregistrament per donar una visió realista d'aquests entorns protegits.





El documental, que s'emetrà cada dissabte a les 18.30 hores a TVE2 , consta de 16 capítols, un per cada Parc Nacional. El primer se centrarà en el Parc Nacional dels Pics d'Europa, situat a la serralada Cantàbrica a les províncies d'Astúries, Lleó i Cantàbria. Aquest enclavament és hereu del primer Parc Nacional espanyol, el de la Muntanya de C ovadonga, creat el 1918.





Els Picos de Europa presenten la major formació calcària de l'Europa Atlàntica , amb importants processos càrstics, avencs que arriben a més de 1.000 m, erosió glacial molt palesa i presència de llacs. El parc compta amb poblacions d'isard, cabirols, llops i, ocasionalment, óssos.





A més, habiten als seus boscos més de 100 espècies d'aus, entre les quals destaquen el picot negre i el gall fer, i entre les grans rapinyaires el voltor comú i l'àguila daurada.





A cadascun dels episodis, 'De parque en parque' recorrerà la geografia espanyola de punta a punta: des dels paisatges de muntanya, tan singulars a la península ia l'arxipèlag canari, recorrerà els parcs nacionals de Picos de Europa, Ordesa i Muntanya Perduda, Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, la Serra de Guadarrama, Serra Nevada, la Serra de les Neus i la Caldera de Taburiente.





L'ambient costaner portarà als parcs nacionals maritimoterrestres de les Illes Atlàntiques de Galícia i de l'arxipèlag de Cabrera, a les Balears. Els aiguamolls estaran representats per la Taules de Daimiel i per Doñana. El món de la muntanya mediterrània es veurà amb els parcs nacionals de cabanyers i Monfragüe. I us paisatges volcànics de la Macaronèsia canària, amb Timanfaya i el màgic Garajonay.