Cuca Gamarra diu que el PP fixarà el vot al decret anticrisi "en virtut de la resposta" de Sánchez

Cuca Gamarra en imatges d'arxiu @ep





La secretària general del PP, Cuca Gamarra , ha assegurat aquest dimecres que el Grup Popular fixarà el sentit del seu vot en el debat de convalidació al Congrés del decret anticrisi del Govern "en virtut de la resposta" de Pedro Sánchez al pla econòmic que ha elaborat Alberto Núñez Feijóo i que aquesta mateixa setmana remetran a Moncloa.





En la seva intervenció a la conferència-col·loqui al Club Segle XXI, Gamarra ha assenyalat que aquest reial decret recull mesures per abordar la situació econòmica i la inflació, però ha subratllat que en aquest moment el que cal que les polítiques siguin les "adequades" ". Per això, ha justificat "la urgència" del PP per impulsar un paquet de mesures econòmiques .





"El Govern ha de plantejar si està disposat a assumir-les i, en virtut de la seva resposta, ja que estarà la nostra posició en relació amb el suport o no a aquesta política econòmica", ha manifestat, per afegir que el PP té clar que no cal donar "xecs en blanc".





Així, ha assenyalat que la política econòmica és "una qüestió molt seriosa" i ha insistit que cal veure si el Govern està " disposat assumir les baixades d'impostos" que ofereix el seu partit. "Fins dijous que es durà a terme aquesta convalidació, hi ha temps en política perquè es pugui arribar a acords i portar aquestes baixades d'impostos" , ha postil·lat.









ANIMA A SÁNCHEZ A ANALITZAR LA PROPOSTA DEL PP

Gamarra ha assegurat que amb l'arribada d'Alberto Núñez Feijóo a la Presidència del PP "noten molt nerviosisme" per part del Govern, que s'està dedicant aquests dies a "fer oposició a l'alternativa", cosa que, segons ell, demostra que "El seu temps s'esgota i no són capaços de posar propostes a sobre de la taula".





En aquest sentit, ha subratllat que el Govern s'hauria de "replantejar" si no és millor escoltar les propostes que li ofereix el PP "abans que rebutjar-les". Segons ha advertit, "rebutjar-ho absolutament tot única i exclusivament perquè prové d´una altra opció política no és el camí adequat".





"Aquest és un moment diferent i valdria la pena que abans de qüestionar-ho i dir no, llegís les propostes, les estudiés i les valorés", ha afirmat, per afegir que als estudis demoscòpics els espanyols ja defensen aquestes baixades d'impostos.





Gamarra ha assegurat que en aquest moment el PP podria optar per limitar-se a criticar o creuar els braços, però ha destacat que aposta per presentar propostes als espanyols perquè és conscient que és "alternativa, no només oposició" al Govern de Sánchez.









RECUPERAR L'ESPERIT DE LA TRANSICIÓ

Després de repassar algunes de les mesures que ha presentat Feijóo aquest dimecres davant el Comitè Executiu del seu partit, com ara deflactar l'IRPF i una baixada de l'IVA al gas i l'electricitat, ha subratllat que no tot el que està passant és culpa de la pandèmia i la guerra d'Ucraïna. "La ineficàcia del Govern de Sánchez ha aguditzat tots els problemes per la política equivocada", ha manifestat.





Així, ha recordat que el gener del 2020 Espanya ja tenia més dèficit i pressió fiscal que altres països de la UE i ha subratllat que les receptes aplicades no han estat les adequades, amb un diagnòstic equivocat com, al seu parer, evidencia la rebaixa en les previsions de creixement al 4,8% per l'FMI.





La 'número dos' del PP ha defensat “recuperar aquest esperit de la Transició” i centrar-se en els problemes reals dels espanyols per buscar solucions. "Els espanyols no tenen el millor Govern en el moment que més ho necessiten", ha declarat, per subratllar que "el que falla" a Espanya és la política i la gestió de Pedro Sánchez.





Gamarra ha exigit a més a Sánchez "fer política d'Estat i deixar de fer política amb l'Estat", en relació amb el fet que no hi hagi una posició de Govern en assumptes com la invasió d'Ucraïna i els seus socis signin manifestos on no es condemna l'acció de Putin, segons ha dit.









"NO ENS RESIGNAREM"

Després d'assegurar que el Govern de PSOE i Unides Podem es caracteritza pel "desgavell", ha ressaltat que el PP de Feijóo planteja "serenitat, sensatesa i tranquil·litat" i està obert a tothom que vulgui construir un país millor.





Es tracta, ha prosseguit d'obrir-se cap a fora i sumar a tot aquell que cregui que no ha de “resignar-se”. Segons ell, Espanya "no ha d'estar a la cua d'Europa sinó que pot estar al capdavant d'Europa". "No ens resignarem a no ser-hi i estem disposats amb els espanyols a treballar i aconseguir-ho entre tots", ha finalitzat