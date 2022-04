Detenen una signatura de llibres a Sant Jordi per amenaces i insults "d'extrema gravetat"

Instagram de Carles Ponsí





L'il·lustrador Carles Ponsí , autor de còmics " Sexe Mal " i " Estimat Líder ", ha anunciat que cancel·la la seva presència a les firmes per a aquest Sant Jordi "per seguretat". "A causa de les amenaces d'extrema gravetat que estic rebent, lamento informar que cancel·lo les firmes d'aquest Sant Jordi per seguretat", ha afirmat Ponsí en un tuit recollit per Press Catalunya . L'autor estava convidat a signar els seus llibres a una biblioteca de Barcelona





Juntament amb l'anunci, Ponsí ha mostrat una de les amenaces que ha rebut, on se l'insulta per la seva condició sexual i se l'amenaça afirmant que “ no hi ha dialèctica més admissible que la dels punys i les pistoles ”.





Des de l'Observatori contra l'Homofòbia han criticat durament que Ponsí s'hagi vist obligat a prendre aquesta decisió: "Absoluta condemna i rebuig als atacs i amenaces homòfobes i feixistes que està patint Carles Ponsí", afegint que estan "a la vostra disposició davant aquests intolerables episodis d'odi".