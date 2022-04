Segresten una dona trans i li apliquen descàrregues elèctriques "per curar-la"

Una dona transgènere a qui van lligar a una cadira de fusta i li van aplicar descàrregues elèctriques "per curar-la" ha suggerit que els ministres del govern britànic provin la teràpia de conversió i "vegin si encara creuen que és acceptable" per a les persones trans.





@Carolyn Mercer





Carolyn Mercer havia intentat treure's la vida poc abans que la sotmetessin a l'abominable pràctica quan només tenia 17 anys. Més de cinquanta anys després, la dona de 74 anys està prosperant, vivint obertament com ella mateixa amb una família amorosa i una carrera amb èxit.





Però encara lluita per sentir emocions positives i diu "l'única persona que he odiat és a mi mateixa". Va advertir que Boris Johnson "té sang a les mans" després que el govern prometés prohibir la teràpia de conversió, però no per a les persones transgènere, tot i que tenen gairebé el doble de probabilitats de ser atacades .





Quatre anys després de prometre inicialment una prohibició, el govern ha dit que és un tema legalment complex i que “es necessiten més consideracions”. Vaig anar a un hospital de l'NHS, em van portar a una habitació fosca i em van lligar a una cadira de fusta. Els elèctrodes estaven xops en aigua salada i enganxats al meu braç” , va dir Carolyn, de Lancashire, a Metro.co.uk.





"Imatges de dones brillaven a la paret davant meu. Després, a l'atzar, van accionar l'interruptor. El dolor va travessar el meu cos, el meu braç es va disparar a l'aire. Això es va repetir. Van intentar fer-me associar el dolor amb el que jo veia, el que volia ser", recorda aemoritzada.





Nascuda biològicament com a home, Carolyn tenia tres anys quan va convèncer la seva germana petita perquè es canviés de roba i se'n va anar al llit aquella nit "amb l'esperança que algú pogués inventar un trasplantament de cervell". "No es parlava de les persones transgènere a la dècada de 1950" i la seva primera presentació va ser quan va topar amb un article desagradable en un diari dominical als 14 anys





La seva confusió aviat es va convertir en odi cap a ella mateixa i es va tornar suïcida davant la idea de continuar vivint com un home. "Estava angoixada. Estava bojament confosa, suïcida, vaig intentar suïcidar-me i estic molt contenta que no va funcionar”, explica.





"Quan t'enfrontes a aquest tipus de situació, què fas? No pots veure cap mena de futur.

Després de buscar suport amb el seu vicari local, la van portar a veure un psiquiatre que va prometre curar-la. Quan va acabar el tractament, el que més em va fer mal no va ser el record, ni el dolor, ni les llàgrimes. El que més em va fer mal en aquell moment és que no va funcionar”, diu Carolyn.