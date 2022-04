Reoberta la circulació a les línies R1 i RG1 entre Vilassar i Sant Adrià del Besòs

Tren de Rodalies @ep





Tècnics d' Adif han restablert la circulació de les línies R1 i RG1 de Rodalies a les 9.20 hores, on no circulaven trens des de les 6.15 hores per manca de subministrament elèctric.





Fonts de Renfe han explicat que la circulació està reoberta a les dues vies del tram afectat i preveuen una recuperació progressiva de les freqüències i els horaris a les línies afectades.





Els tècnics han treballat aquest matí per reparar l'avaria, per la qual cosa ha calgut tallar la circulació de trens en aquestes línies.