La 13a edició de la Neda el Món Illes Medes recaptarà fons per a la Fundació La Marató /@Tuath Studio



El proper 8 de maig a les 09:00h se celebrarà a l'Estartit la 13a edició de la Neda al Món Illes Medes by ZOGGS. Aquesta travessia popular, que va néixer el 2010, té la particularitat que destina el 100% dels beneficis a la Fundació La Marató.

En aquesta ocasió s'han preparat tres distàncies a escollir segons el nivell del participant. Així, aquests podran triar entre 1,7 quilòmetres, 3,9 quilòmetres o 5,1 quilòmetres. A més, hi haurà un Neda el Món junior , una activitat lúdica i gratuïta per fomentar l'esport en aigües obertes entre els més petits. Si escau, els recorreguts seran de 50, 100 i 200 metres.

A més, ja no hi haurà límits d'aforament i es preveu recuperar el nombre de participants que hi havia abans de la pandèmia, superant amb això les 700 inscripcions. Tots ells podran comprar una gorra de natació dins de la iniciativa 'Gorro Zero' i els diners recaptats es donaran a la Marató.