Un estudi del CRG descobreix una nova diana terapèutica per a un tipus de leucèmia agressiva /@EP

El Centre de Regulació Genòmica (CRG) ha descobert un gen que normalment suprimeix la formació de tumors, però que es reprograma a l'inici de la leucèmia promielocítica aguda (APL, per les sigles en anglès), un tipus de càncer agressiu.

En un comunicat aquest dijous, el CRG ha assegurat que la troballa, publicada a 'Genes & Development', "aplana el camí per al desenvolupament de fàrmacs que augmentin l'expressió del gen a les primeres etapes de la formació del càncer, interceptant la malaltia abans que es torni incontrolable".

El centre ha explicat que calen noves vies de teràpia per als pacients que no responen al tractament habitual, que aconsegueix que un 90% dels casos entrin en remissió, i per als pacients que recauen.

Per conèixer millor com la proteïna que causa la leucèmia afecta l'arquitectura genòmica de les cèl·lules, científics del CRG, el Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica i l'Institut Europeu d'Oncologia de Milà (Itàlia) van fer servir models de ratolí.

Van descobrir que la proteïna "inicia una sèrie d'alteracions" al suport estructural dels cromosomes, reprimeix la transcripció i provoca canvis en els compartiments cromosòmics.

En concret, es van estudiar els canvis al gen KLF4: si es manipulaven les cèl·lules per sobreexpressar-lo, es revertien els efectes cancerígens, "cosa que assenyala una possible teràpia", segons la primera autora de l'estudi, Glòria Mas Martin.