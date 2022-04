Acusen un home de matar, cuinar i menjar-se el seu veí

Acusen un home de matar, cuinar i menjar-se el veí /@Pixabay

Un home podria ser condemnat a pena de mort després de matar, cuinar i menjar-se a un dels seus veïns estant , segons els psiquiatres que ho van valorar, "cord i apte per al judici" .

Els fets van passar l'any passat i les autoritats d'Idaho van resultar sorpreses en conèixer-los. Des de llavors, s'ha valorat la salut mental de l'acusat repetides vegades, però els especialistes han determinat que era plenament conscient dels seus actes.

James David Russel, de 40 anys, ha estat acusat d'assassinat i sospita de canibalisme. Pel que sembla, va matar el seu veí, el va trossejar, el va cuinar i després es va menjar algunes parts del seu cos el dia 10 de setembre.

Segons el mitjà Bee, des del 7 d'octubre passat Russel estava internat al Programa Mèdic de Seguretat d'Idaho de forma voluntària. Va ser allà on el van sotmetre a proves psicològiques i psiquiàtriques per intentar aclarir si era mentalment competent o no.

Expliquen, a més, que va ser un membre de la família de l'acusat qui va trobar el cadàver de la víctima. Russel havia fugit de les autoritats i s'hi va enfrontar abans de ser detingut.

Després, els agents van descobrir algunes proves que els van fer sospitar de canibalisme, entre elles un microones ple de sang i trossos de carn al seu interior, a més de fora de l'edifici on vivia. Sobre això, Idaho News va informar que les autoritats no van trobar un dels testicles, el penis ni part de la cuixa de la víctima.