Reial Societat - Barça: Una final per lluitar per la Champions

El FC Barcelona visita aquest dijous a les 21:30h la Reial Societat a Anoeta i ho farà saltant al terreny de joc com si la 33a jornada de la lliga fos una final. Perquè per a ells ho és. La derrota contra el Cadis, que es trobava en llocs de descens, no va ser només un cop a la seva confiança i la seva moral, sinó que va suposar posar en perill els llocs de Champions.

Els homes de Xavi porten diverses ensopegades consecutives , ja que també van ser eliminats de l'Europa League, i l'entrenador té clar que han de canviar aquesta dinàmica i recuperar les sensacions de les jornades anteriors. Però no ho tindran fàcil. Si bé el Barça és el segon equip que més gols anota a domicili, la Reial Societat és el que menys tants encaixa a casa : sis gols en setze partits).

A més, no només això. Cal tenir en compte que l'equip d'Imanol es troba sisè a la classificació, a només cinc punts del Sevilla, que és a la sisena plaça. Per tant, ells també sortiran a totes, ja que volen tenir opcions d'acabar la competició en llocs de Champions.

Cal esperar que Àlex Remiro hagi de participar més que de costum. I és que si bé la Reial Societat és l'equip que encaixa menys gols, no tot és gràcies al porter. La seva línia defensiva és un mur infranquejable per a molts davanters, que no són capaços de batre-la malgrat els seus esforços. Tot i això, el Barça té una davantera que sol generar perill, de manera que Remiro tindrà tot un repte per davant.

Xavi Hernández, per la seva banda, sap què és el que han de fer els seus jugadors: “ Cal jugar millor, competir millor , tenir més fe, més desig. La realitat és que no estem competint per cap títol. Cal ser més humils que mai i pensar que l'objectiu és la segona plaça ”. I és que la seva única preocupació ara, tal com va dir a la roda de premsa prèvia al partit, "és entrar a Champions".

Sobre el partit en concret, va dir: " És un partit de sis punts . Deixaríem un rival tocat i és l'objectiu principal. És un rival diferent del que ens hem trobat amb el Cadis o l'Eintracht. El Llevant va ser més valent. Són un exemple per a nosaltres, serà un rival difícil i complicat.Intentarem tenir les nostres armes i afrontar la pressió alta.Serà un partit atractiu per als aficionats.S'ha acabat l'enuig, torna a haver la il·lusió i les ganes de fer les coses bé . Hem entrat en una dinàmica negativa però cal sortir ja. És un rival directe per a la Champions. Serà difícil però depèn de nosaltres mateixos".