El Suprem dicta obertura de judici oral a Eulàlia Reguant (CUP) per desobediència al judici de l'1-O

La Sala Penal del Tribunal Suprem (TS) ha ordenat aquest dijous l'obertura de judici oral a la portaveu de la CUP al Parlament, Eulàlia Reguant , per un presumpte delicte de desobediència greu a l'autoritat per haver declinat contestar les preguntes de l'acusació popular de Vox durant el judici de l'1-O, en què va comparèixer com a testimoni el febrer del 2019.





Eulàlia Reguant @ep





A la seva interlocutòria, la instructora, Carmen Lamela, recull l'escrit d'acusació de la Fiscalia que va ser presentat el 4 d'abril passat en què sol·licita una pena de 4 mesos de presó i inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu.





El Suprem va acordar suspendre el judici a Reguant el 1 de març passat en entendre que s'havia pogut produir un error en la tramitació de la causa". Els magistrats atenien així una de les qüestions prèvies de la defensa, que va sostenir en la vista que s'havia donat una vulneració dels drets processals atès que un jutjat madrileny va obrir judici oral sense ser-hi competent, ja que per la condició d'aforada de la dirigent corresponia al Suprem.





"Amb la finalitat d'extremar les garanties, el tribunal recolzarà la nul·litat acordant la retroacció de les actuacions" , va assenyalar el president del tribunal. Fonts jurídiques van explicar a Europa Press que el Suprem havia de llavors, com va ser així, assignar el procediment a un jutge instructor, que havia d'obrir peça i tornar a demanar a la Fiscalia que presentés aquest escrit d'acusació abans de decidir si acordava l'obertura del judici oral.