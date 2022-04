Iberdrola fa un pas més en el seu compromís per les renovables. La companyia ha adquirit els drets del seu parc eòlic més gran del món, amb 1.000 MW. El parc eòlic Mount James està situat al nord de Queensland, a Austràlia, a uns 80 quilòmetres al nord de Hughenden. L'acord marca un pas important en el compromís d'Iberdrola amb Queensland.

El nord de Queensland compta amb recursos eòlics i solars abundants, grans extensions de terra poc poblades i mà d'obra qualificada i especialitzada en la construcció i operació de projectes d'infraestructura energètica a gran escala. Per a Iberdrola aquesta regió tindrà un paper important en el compliment de l'objectiu de descarbonització de l'economia del país, que contempla un 50% d'energies renovables per al 2030 de Queensland i també té el potencial d'esdevenir un important centre d'hidrogen verd i corredor de exportació de materials verds.

Iberdrola adquireix el seu parc eòlic terrestre més gran del món amb 1.000 MW a Austràlia /@Iberdrola



A mesura que es vagin desmantellant els gairebé 25 GW de generació tèrmica de carbó i surtin del Mercat Nacional d'Electricitat, es requerirà una inversió significativa per substituir tota aquesta capacitat de generació. En aquest context, el projecte eòlic de Mount James esdevé així un dels actius d'energia neta fonamentals de l'estratègia de creixement d'Iberdrola a la regió.







Ja s'han completat els estudis mediambientals a les 50.000 hectàrees de l'emplaçament del projecte eòlic Mount James que permetran dissenyar el parc eòlic evitant les zones sensibles des del punt de vista mediambiental o patrimonial. Així mateix, s'estan tramitant tots els permisos per construir el projecte.







La posició competitiva d'Iberdrola al mercat australià es distingeix per la voluntat d'invertir no només en capacitat renovable, sinó també en les tecnologies que permeten el creixement de les energies netes, les ofertes de productes centrats al client i una infraestructura energètica més àmplia . Fins ara, això s'ha aconseguit oferint als clients comercials i industrials acords de subministrament totalment ferms recolzats per la generació d'energia renovable.

IBERDROLA, LÍDERS A AUSTRÀLIA

El grup Iberdrola ha esdevingut un dels líders del mercat australià d'energies renovables després de l'adquisició d'Infigen Energy el 2020, ara Iberdrola Austràlia, empresa d'energia renovable integrada verticalment amb 940 MW de capacitat instal·lada. També s'hi ha incorporat Avonlie, un projecte fotovoltaic de 245 MW (dc) a Nova Gal·les del Sud; i ha aconseguit la Final Investment Decision en importants projectes en desenvolupament com Port Augusta Renewable Energy Park (PAREP), una planta híbrida eòlica/solar de 320 MW a Austràlia del Sud ia Avonlie Solar Farm. A finals de l'any passat va adquirir Autonomous Energy empresa líder en solucions intel·ligent. Així mateix, Iberdrola compta a Austràlia amb més de 3GW de cartera de projectes de diverses tecnologies, en diferents etapes de desenvolupament i situats als estats de Nova Gal·les del Sud, Austràlia del Sud i Queensland.