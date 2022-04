El youtuber El Compa Jorge, assassinat a trets per uns sicaris

El youtuber i empresari Jorge Luis 'N', conegut com El Compa Jorge, va ser assassinat a Mèxic per una parella de sicaris el 18 d'abril passat.





El jove, de 37 anys, estava a punt d'arribar a casa seva, a l'estat de Sinaloa, quan a plena llum del dia va ser interceptat per dues persones. El Compa Jorge va rebre diversos trets al pit des de molt poca distància i, encara que va ser traslladat immediatament a l'hospital, quan va arribar allà ja havia mort.













Segons informa Infobae, prèviament hauria estat segrestat, encara que no va denunciar els fets. "No tenim cap registre que hagi presentat la denúncia, també un dels seus familiars ho va esmentar però no es té cap denúncia formal sobre això", va dir la Fiscalia de l'estat. A més, explica aquest mitjà que El Compa Jorge, presumptament tindria antecedents penals per portació d'armes perquè va decidir portar-ne sempre una amb ell després del segrest.