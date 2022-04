Intenta matar el seu gos i apunyala "amb acarnissament" l'home que el va defensar

Intenta matar el seu gos i assassina l'home que va voler evitar-ho /@Pixabay

Un home de 27 anys ha assassinat, segons informa Clarín, un home que treballava en un camp de la Patagònia. Al principi volia matar el seu gos per no fer-li cas, però la víctima es va interposar per evitar-ho. Va ser ell qui, aleshores, va rebre un total de 13 punyalades abans que l'agressor fugis a cavall del lloc.

"Aquest pibe tenia antecedents: havia apunyalat el padrastre, el germà i una altra persona més, però cap no havia mort", li va explicar a Clarín filla de la víctima.







Segons fonts policials esmentades pel mitjà esmentat, el presumpte assassí es va enfadar perquè un dels seus quatre gossos "havia desobeït les seves ordres". Aleshores "va baixar del cavall i va tornar al lloc amb una soga per sacrificar-lo al corral ", van comentar.

Va ser llavors quan la víctima es va posar al mig per evitar que el matés i el presumpte agressor va treure una arma i ho va començar a apunyalar. Després es va muntar al seu cavall i va fugir, per ser trobat més tard per les autoritats. Aquestes han informat que la víctima va ser apunyalada "amb acarnissament".