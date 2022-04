Augmentar l'adherència a un patró dietètic mediterrani es relaciona amb una funció renal millor a través d'una millora en els valors de la taxa de filtració glomerular, segons un estudi liderat pel grup de recerca de la Unitat de Nutrició de la URV-IISPV- CIBEROBN.

Una adherència més gran a la dieta mediterrània s'associa a un menor deteriorament de la funció renal /@EP

El deteriorament de la funció renal és un problema comú entre la gent gran , el qual pot desencadenar l'aparició de la malaltia renal crònica. Aquesta malaltia es caracteritza per una disminució en el filtratge glomerular per part del ronyó i/o per la presència de nivells elevats d'albumina en orina, una proteïna que es troba a la sang.



Sovint s'acompanya d'una disminució en la qualitat de la vida i d'una mortalitat més gran de manera prematura . També de la presència de comorbiditats com l'obesitat, la hipertensió, la diabetis o malalties cardiovasculars, que alhora poden accelerar-ne el progrés. En els darrers anys s'ha incrementat l'interès per la malaltia renal crònica atès que presenta una gran repercussió a nivell mundial, afectant uns 700 milions de persones.

L´equip d´investigadors de la Unitat de Nutrició de la URV-IISPV-CIBEROBN, juntament amb altres investigadors de l´estudi PREDIMED-Plus, han avaluat l´associació entre l´adherència a dos patrons dietètics saludables, la dieta mediterrània avaluada a través de dos índexs diferents i la dieta DASH, i els canvis a la funció renal després d'un any de seguiment.

A més, han avaluat l'associació entre l'adherència a un patró proteic, fent servir el Protein Diet Score, i la funció renal. El Protein Diet Score és un índex que va de 0 a 20 punts, els quals depenen de la ingesta proteica total i de la ràtio proteïna vegetal: animal. De manera que una major puntuació reflecteix un consum total més gran de proteïnes i una major ràtio proteïna vegetal: animal, és a dir, un major consum de proteïnes d'origen vegetal enfront de la proteïna d'origen animal.

Després d'analitzar les dades de 5.675 participants, únicament un canvi cap a una adherència més gran a la dieta mediterrània, avaluada a través d'un qüestionari de 17 preguntes, es va associar amb un menor deteriorament de la funció renal basada en la taxa de filtració glomerular. A més, les persones amb més adherència, després d'un any de seguiment, a aquest patró dietètic van presentar un 38% menys de risc que es produís un declivi més gran o igual al 10% en la taxa de filtració glomerular. Contràriament a això, un canvi feia més adherència a un patró proteic es va associar amb un empitjorament de la taxa de filtració glomerular.

L'estudi va mostrar que el consum de verdures, llegums, vi, així com la tradicional salsa mediterrània de tomàquet i oli d'oliva (sofregit) es va associar a una funció renal millor. Els autors, basant-se en l'evidència científica prèvia, suggereixen que aquests aliments són rics en nutrients beneficiosos com la fibra, els antioxidants i alguns compostos antiinflamatoris els quals podrien exercir un paper protector sobre el ronyó reduint la inflamació sistèmica, millorant la funció endotelial, el perfil lipídic, la resistència a la insulina, preservant la pressió arterial i modulant l'índex i la càrrega glucèmica, tots factors de risc reconeguts de disfunció renal.

Aquest treball, publicat a la revista científica 'European Journal of Nutrition', ha estat realitzat per la investigadora predoctoral Cristina Valle-Hita, i liderat per Nerea Becerra-Tomás, investigadora postdoctoral a Imperial College London i col·laboradora de la Unitat de Nutrició Humana ( URV), Nancy Babio, investigadora i professora agregada de la URV i Andrés Díaz-López investigador Serra Hunter de la URV. Tot l'equip forma part de l'Institut de Recerca Sanitària Pere Virgili (IISPV) i del CIBEROBN.