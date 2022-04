Afectacions i recomanacions de trànsit a Lleida amb motiu de la Cursa de la Paràlisi Cerebral Balàfia-Aremi

La Guàrdia Urbana vetllarà pel bon funcionament del trànsit durant la Cursa de la Paràlisi Cerebral Balàfia-Aremi, que tindrà lloc aquest diumenge 24 d'abril a les 9.30 hores.





La Cursa de la Paràlisi Cerebral Balàfia-Aremi és una festa atlètica que combina, de manera simultània, una cursa de 10 quilòmetres i una altra de 5 quilòmetres més popular. També s'hi inclou una cursa inclusiva d'un quilòmetre, que tindrà lloc un cop finalitzada la cursa més llarga.

L'itinerari transcorre íntegrament per diversos carrers del barri de Balàfia, amb sortida al carrer del Penedès i arribada al carrer Terrassa.





Mapa de Lleida @Ajuntament





Amb l'objectiu de poder facilitar i garantir el muntatge de la infraestructura de sortida i arribada, la concentració i escalfament previ dels atletes participants i la seguretat de la cursa, hi haurà els desviaments següents:





Cap a les 08.00 hores es procedirà al tall de trànsit del carrer Penedès (tram entre el carrer Sabadell i el carrer La Garrotxa), així com el carrer Terrassa (tram entre Baró de Maials i Penedès). Ambdós desviaments es mantindran fins que hagin finalitzat tant la cursa com les tasques de desmuntatge de la infraestructura d'arribada (aproximadament les 13 hores)





Com a criteri general, a partir del moment de la sortida dels corredors, es tallarà i desviarà el trànsit de forma progressiva al circuit moments abans que el Cap de Cursa s'aproximi al punt de tall i es recuperarà la circulació tan aviat com el final de Carrera ho hagi depassat

El trànsit procedent de Corbins per la C-12 que accedeixi a la ciutat per l'av. Prat de la Riba serà desviat a l'alçada de Corregidor Escofet en direcció a Comtes d'Urgell, carrer pel qual han de poder entrar a la ciutat sense dificultats.





El trànsit procedent de Torreserona i Secà de Sant Pere que accedeixi a Lleida per Rosa Parks, serà desviat pel carrer Enric Arderiu i Virginia Woolf perquè entri a la ciutat per Av Prat de la Riba. Un cop incorporats a aquesta Avinguda també entrarà a la ciutat per Condes d'Urgell.





Des del barri del Secà de Sant Pere es podrà sortir directament a l'Av. Alcalde Porqueres (N-230) a través de l'Av. Torrevicens, Pla Països Catalans i Av Balàfia. Aquesta ruta no es podrà fer servir en sentit contrari ja que forma part del recorregut de la cursa, fins que aquesta hagi finalitzat.





Durant el transcurs de la cursa, i a efectes de compatibilitzar el pas dels atletes amb la resta del trànsit, es reduirà en un carril la circulació per les Places de França i Europa respectivament. No es preveuen retencions significatives com a conseqüència d'aquest estrenyiment de calçada.





Els carrers Baró de Maials i Corregidor Escofet, trams compresos entre Prat de la Riba i l'Av Balàfia seran tallats al trànsit entre les 9.30 i les 11 hores aproximadament.