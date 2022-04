Mor als 90 anys Robert Morse, actor de Mad Men

Robert Morse ha mort als 90 anys /@ Wikipedia. Llicència CC BY-SA 2.0. Dominick D - https://www.flickr.com/photos/idominick/13334219585/

Robert Morse, actor de Mad Men, ha mort als 90 anys , segons ha informat el vicepresident de l'Acadèmia de Hollywood, Larry Karaszewski. "El meu bon amic Bobby Morse ha mort avui als 90 anys. Un gran talent, un bell esperit. Li envio tot el meu amor al seu fill Charlie i la seva filla Allyn", ha escrit en un tweet recollit per Catalunyapress.



Durant la seva carrera artística, Morse va interpretar a Bertram Coopera a la sèrie AMC ia J. Pierrepont Finch al musical Com triomfar sense donar cop . Els seus èxits més grans van arribar després de formar-se en arts escèniques, a Broadway. I és que va ser allà on va tenir els seus majors èxits, ja que també va ser lloat per la crítica després de la seva interpretació de Truman Capote a Tru , per la qual va guanyar un dels seus dos premis Tony.