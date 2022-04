Les persones amb discapacitat i la gent gran, els 'oblidats' en la transformació digital de la sanitat espanyola

La ministra de Sanitat, Carolina Darias , ha assenyalat que la transformació digital del Sistema Nacional de Salut (SNS) és "un pas important que no té marxa enrere" que ha accelerat la pandèmia de COVID-19 . "Es tracta d'un pas important, que no té marxa enrere, volem establir l'autopista necessària per donar la millor qualitat assistencial i que redundi en la millor qualitat de vida per a les persones", ha ressaltat a la Jornada sobre Salut Digital i Ciberseguretat Sanitària'.

La ministra ha reconegut que la pandèmia "ho ha vingut a canviar tot". "Ha estat un accelerat permanent per anticipar el que havia de venir però ho ha fet de manera precipitada. Hem après moltes coses de la pandèmia: que les tecnologies poden i han de contribuir de manera significativa a totes i cadascuna de les capacitats del SNS, tant assistencial com en capacitat preventiva", ha exposat.

Cartell convidant a inscriure's a l'app de La Meva Salut @ep









Per això, Darias ha apuntat que la salut digital és “un àmbit de màxima prioritat per al Ministeri”. “ La nostra determinació és fer de la salut digital un dels vectors clau del Sistema Nacional de Salut com a eina que redundi en les persones però també en els seus protagonistes, els professionals sanitaris ”, ha assenyalat.

Així, ha instat a entendre que la salut digital és "una eina addicional que permet portar els valors del SNS més lluny i més ràpid, avançant-se a les necessitats a cada moment". I, per això, ha destacat que el món sanitari digital també ha de complir aquests valors: "ètica, seguretat, fiabilitat, equitat, sostenibilitat, cohesió i universalitat". No obstant això, la realitat compromet les paraules de la ministra, que no ha incidit en les bretxes que pot provocar aquesta transformació.

UNA BRETXA GENERACIONAL

El Grup parlamentari Popular va registrar al Congrés aquest març una proposició no de llei per instar els legisladors a fer servir els fons europeus per dissenyar una sèrie de mesures que evitin "l'aïllament de la gent gran en el procés de digitalització del Sistema Nacional de Salut" ". I és que, segons recull l'INE, a Espanya només el 69,2% dels homes i un 67,0% de les dones de 65 a 74 anys fan servir Internet de manera freqüent.

Els populars van recollir la demanda del Fòrum Espanyol de Pacients (FEP) , que es va reunir fa unes setmanes amb el Ministeri de Sanitat per aconseguir que la sanitat segueixi a l'abast de tothom, evitant qualsevol bretxa i en particular, la que afecta els més grans .

La convocatòria va obeir a les cartes enviades pel FEP a la ministra de Sanitat transmetent la seva preocupació per les dificultats i problemes que estan tenint actualment les persones grans a l'hora d'accedir a una sanitat igualitària i universal ; i proposant la constitució duna Mesa sobre Digitalització i Atenció Sanitària de Pacients Majors.

"Les persones grans han perdut la forma d'accés a la sanitat que feien servir habitualment; el telèfon en virtut a la cita per aplicació mòbil o web, passant de la qualitat de comunicació amb el seu professional sanitari, a tenir ara telemedicina", expliquen des de la organització.

El president de la FEP, Andoni Lorenzo va advertir al seu moment, que els canvis viscuts per la pandèmia “porten estats de dependència i falta d'inclusió en una societat cada vegada més digitalitzada”.

El FEP va demanar la creació d‟una taula sobre digitalització i atenció sanitària de pacients majors, amb l‟objectiu d‟identificar les millores necessàries d‟accés a la sanitat i la relació professional mèdic pacient”.

Est va ser el llistat proposat pel Fòrum Espanyol de Pacients al Ministeri de Sanitat sobre qüestions prioritàries a abordar sobre la bretxa digital dels pacients majors de 65 anys:

1. Alternatives a la gent gran a l'accés on-line als Centres de Salut i Hospitals (cites i llistes d'espera).

2 . Garanties daccés en forma escrita a la informació sobre tractament.

3. Accés telefònic alternatiu (+65).

4 . Mesures especials per facilitar l'accés als serveis i les prestacions sanitàries en favor de persones grans amb discapacitat visual o d'un altre tipus.



5. Alternatives per a l'accés al sistema sanitari per a gent gran que viu en zones rurals amb nul·la o baixa connectivitat.

6. Accions de formació bàsica per a gent gran sobre internet i salut.

7. Acord amb Associacions de Pacients per desenvolupar accions davant de l'aïllament digital dels pacients grans.

8. Acords al Consell Interterritorial per resoldre els problemes que per als grans pot comportar la transformació digital del Sistema Nacional de Salut.

9. Inclusió de la bretxa digital sanitària a l'Estratègia de Salut Digital.

10. Constitució d'una mesa per a l'elaboració, l'impuls i el seguiment de les mesures.

RISC PER ALS DISCAPACITATS

Un estudi publicat a la revista Teknocultura, especialitzada en cultura digital i Moviments socials, ha avaluat el risc que aquesta transformació digital sanitària pot tenir sobre un dels col·lectius més vulnerables: els discapacitats.

Els autors de la investigació recorden que el sistema sanitari actual s'ha construït pensant en la població general, sense tenir en compte les necessitats de la població amb discapacitat. Aquesta situació ha provocat que les persones amb discapacitat tinguin una atenció sanitària precària, donant lloc a un pitjor estat de salut.

Per això, lamenten que el desenvolupament de la medicina a distància, a través del món digital, segueixi el mateix camí. "Els desenvolupaments actuals en telemedicina i e-health semblen replicar aquesta absència d'un disseny universal i per a totes les persones, qüestió que pot afectar l'atenció sanitària de les persones amb discapacitat", afegint que "els avenços en aquest terreny en escasses ocasions contemplen la discapacitat com una població objectiu per tenir en compte, i projecten l'ús massiu de tecnologies que poden resultar ineficaces, inaccessibles, i l'ús de les quals ja avui dia, més enllà de les aplicacions en salut, resulta, de fet, problemàtic", expliquen els autors.

Dades recents publicades per Fundació ONCE durant el període de pandèmia han exposat les barreres més grans a l'accessibilitat percebudes a la consulta sanitària online. A l'estudi, els pacients van destacar la deshumanització, les dificultats per a la interacció entre el metge i el pacient o les dificultats per obtenir un diagnòstic mèdic complet entre els principals problemes del món digital.

LA BRETXA DELS DINERS

La pandèmia i la formació no presencial van ser claus per entendre la bretxa tecnològica que hi ha entre els joves depenent dels ingressos de les seves famílies. El 9,3% de la població entre 16 i 30 anys no disposa d'un ordinador de sobretaula o portàtil a casa seva.

Si s'atenen les variables de pobresa es pot observar com la dada per a les persones joves en situació de pobresa gairebé multiplica per quatre la de les no pobres (13,7% i 3,7% respectivament), segons un estudi publicat per European Antipoverty Network. Són, per tant, joves que poden quedar endarrerits del sistema sanitari amb la transformació digital.