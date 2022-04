Aragonès té "confiança zero" a Sánchez i veu "inviable" col·laborar amb el Govern

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , assegura tenir "confiança zero" al Govern de coalició pel cas del presumpte espionatge a polítics independentistes i considera "inviable" col·laborar amb el president Pedro Sánchez si no depura ja responsabilitats pel que considera " l'escàndol d'espionatge més gran la democràcia".





En declaracions al Congrés, on s'ha reunit amb altres partits independentistes i amb Unides Podem, Aragonès ha volgut deixar clar que aquest assumpte del suposat espionatge generalitzat amb el programa Pegasus exigeix “explicacions ja” i assumpció de responsabilitats.





Pere Aragonès @ep





"El sol pas del temps no serà la fórmula que el president o el Govern puguin prendre", ha advertit, tot remarcant que les mesures han de ser "clares, concretes i immediates" i que aquestes explicacions "no es poden eternitzar".





Segons la seva opinió, "la pilota és a la teulada del Govern" i és ell qui ha de decidir "fins a quin punt és transparent i quin és el nivell de responsabilitats que pensa assumir" . En tot cas, creu que s'ha de fer des del “màxim nivell” i amb mesures “clares, concretes i immediates”.





I preguntat per si aquest assumpte pot influir en els suports que el Govern de coalició necessita per tirar endavant les seves mesures, el president de la Generalitat ha indicat que en aquests moments té "confiança zero" al Govern i que, mentre no es restauri, la col·laboració és "inviable".





ÉS IMPRESCINDIBLE RESTAURAR EL JOC NET





"Si has estat espiat no hi pot haver una relació de confiança, és imprescindible que es restauri el joc net, la intimitat i privadesa que ens ha estat vulnerada i que es garanteixi que l'espionatge no forma part de la manera de fer política a Espanya" , ha sentenciat.





En aquest context, ha posat èmfasi que és "imprescindible" que el Govern porti a terme una investigació interna amb supervisió independent per aclarir qui s'ha espiat, qui va donar l'ordre, qui ho va supervisar, qui ho va autoritzar i què s'ha fet amb aquesta informació, així com que es doni via lliure a una investigació al Congrés i que s'assumeixin responsabilitats.





A més, ha volgut deixar clar que aquest assumpte no es resoldrà simplement amb una conversa o reunió privada entre ell i el president Sánchez --per a la qual no hi ha data-- sinó que es tracta de prendre "decisions".





SÁNCHEZ NO POT PRETENDER QUE TOT SEGUIGUI IGUAL





El president català no ha volgut avançar si aquesta falta de confiança al Govern ja es notarà en els vots d'ERC quan la setmana que ve es convalidi el decret de mesures anticrisi, però ha reiterat que si Sánchez pretén que el segueixin donant suport ha de "prendre decisions i arribar fins al final".





"No pots pretendre que tot continuï igual. A partir de les decisions que prengui o no prengui el Govern també el Govern de la Generalitat i els partits polítics prendran les seves decisions sobre el futur de la legislatura", ha dit.





"Si avui s'ha intervingut el meu mòbil, demà pot ser intervingut el de qualsevol electe, el de qualsevol responsable governamental, no hi ha excuses que valguin, per defensar la independència de Catalunya no tenim menys drets que qualsevol altre ciutadà", ha argumentat, a resposta als partits que ja han avançat que no donaran suport a una investigació al Congrés.





JUNTS: O EXPLICACIONS O SÓN CÒMPLICES





Per a la portaveu de Junts, Miriam Nogueras , el suposat espionatge obre és una crisi "enorme" que exigeix respostes: "PSOE i Podem han de decidir com ho afronten aquesta enorme crisi: o donen explicacions o són còmplices", subratlla.





Nogueras, que assegura que fa un any una amiga el va avisar que el seu telèfon estava punxat, sosté que el sistema està "podrit" i que "no hi ha confiança al Govern ia l'Estat", i fins i tot s'ha queixat que els mitjans espanyols estan donant "poca cobertura" a aquest assumpte, cosa que segons la seva opinió reflecteix que són valents amb els independentistes però covards amb l'Estat.





I també esquitxa el Congrés i la seva presidenta, la socialista Meritxell Batet, a qui retreu que en cap moment s'ha interessat per aquest tema malgrat que els dispositius suposadament 'punxats' els havia proporcionat la Cambra baixa.





Des de la CUP, Mireia Vehí i Albert Botran han apuntat directament Sánchez i el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), recalcant que la mateixa ministra de Defensa, Margarita Robles, "va deixar caure" que el responsable va ser l'espionatge espanyol. Si fos així, subratllen, l'assumpte va haver de passar pel Tribunal Suprem i arribar a la mesa del mateix president, per la qual cosa és ell qui ha d'aclarir per què ho va autoritzar.





Davant aquest escenari, Vehí ha avisat que les relacions d'ERC amb el Govern no poden “seguir igual”. "No pot seguir actuant amb normalitat a la taula de diàleg, no entendríem que la línia continués sent la mateixa", ha indicat.





LA CUP IMPLICA A BATET





A més, la CUP insisteix també a demanar comptes a la Mesa del Congrés i en especial a la seva presidenta, la socialista catalana Meritxell Batet, ja que es van intervenir mòbils de la Cambra i s'hauria tingut accés a informació parlamentària oficial i també, indirectament, de altres diputats.





També el portaveu del PDeCAT, Ferran Bel, ha exigit que s'assumeixin responsabilitats per l'espionatge i ha avisat que això no és "una escalfor de primavera" que vagi a partir, sinó que el Govern ha de "prendre nota" en comptes de "encobrir, tapar i amagar" l'assumpte.





"El Govern no pot dir no ho sé i tot són secrets oficials, si hi ha autorització judicial, haurà d'aparèixer; si no apareix, és que no n'hi ha i, si no n'hi ha el responsable és de l'Estat i el Govern", ha dit .





TAMBÉ BILDU I PNB





A la reunió mantinguda al Congrés, els partits independentistes catalans s'han compromès a continuar presentant iniciatives sobre aquest tema, a més de la comissió d'investigació que van registrar el dia anterior. En aquest sentit, ultimen peticions de compareixença i preguntes orals i escrites al Govern.





A la cita també hi ha acudit Bildu, la portaveu del qual, Mertxe Aizpurua, ha acusat el Govern de "minusvalorar la gravetat" d'un "espionatge polític" que "no pot quedar impune" . "El Govern ha de prendre cartes a l'assumpte amb urgència. Això no pot quedar així. La seva inacció pot tenir conseqüències polítiques", ha avisat.





Per part seva, el portaveu del PNB, Aitor Esteban, ha mantingut un contacte telefònic amb Aragonès, després del qual s'ha mostrat "profundament preocupat". "Ningú, i m'incloc, té certesa de no ser espiat pels serveis d'intel·ligència. És greu en qualsevol cas, però sent representants polítics posa encara més en relleu el nivell de qualitat democràtica del propi sistema de govern", ha escrit en un missatge de Twitter, recollit per Europa Press.