Elon Musk presenta un pla per finançar l'eventual compra de Twitter per 43.000 milions

Elon Musk ha informat la Comissió del Mercat de Valors (SEC) dels Estats Units que té garanties per valor de 46.500 milions de dòlars (42.919 milions d'euros) per finançar el llançament d'una eventual oferta pública d'adquisició (OPA) sobre Twitter o negociar amb la companyia una transacció en els termes plantejats en la proposta no vinculant presentada la setmana passada i respecte de la qual encara no ha rebut resposta.





Elon Musk @ep





El polifacètic empresari propietari de Tesla ha reconegut davant el regulador del mercat nord-americà que, "atesa la falta de resposta per part de Twitter, està estudiant si llançar una OPA per adquirir totes les accions ordinàries en circulació a un preu de 54,20 dòlars per acció", encara que ha subratllat que de moment no ha determinat si fer-ho.





Així, per finançar la transacció proposada a la direcció de Twitter o una potencial OPA, Musk ha presentat a la SEC una sèrie de compromisos amb entitats per finançar els 46.500 milions de dòlars de la potencial transacció.





En aquest sentit, compta amb el compromís de Morgan Stanley i d'altres entitats per aportar finançament per un import de 25.500 milions de dòlars (23.536 milions d'euros).





En concret, les entitats participants s'han compromès a proporcionar 12.500 milions de dòlars (11.537 milions d'euros) mitjançant préstecs de marge a disposició de Musk.





Així mateix, facilitaran 13.000 milions de dòlars més (11.999 milions d'euros) mitjançant una línia de crèdit principal garantida a terme per import de 6.500 milions de dòlars (5.999 milions d'euros), una línia de crèdit principal garantida renovable de 500 milions de dòlars ( 461 milions d'euros), una línia de crèdit pont sènior garantida per una suma agregada de fins a 3.000 milions de dòlars (2.769 milions d'euros) i una línia de crèdit pont sènior no garantida de 3.000 milions de dòlars més.





De la seva banda, el mateix Elon Musk ha presentat davant la SEC una carta en què es compromet a aportar aproximadament 21.000 milions de dòlars (19.383 milions d'euros) per cobrir totes les sumas pagadores en relació amb la transacció més els càrrecs i despeses relacionades .





El magnat, que posseeix el 9,1% de Twitter, va anunciar la setmana passada la disposició a llançar una OPA sobre Twitter que valorava la companyia en 43.394 milions de dòlars (39.803 milions d'euros).





Elon Musk ha ofert 54,20 dòlars per cada acció de Twitter , fet que suposa una prima del 54% respecte al 28 de gener, quan Musk va començar a comprar accions de Twitter, així com del 38% respecte a l'1 d'abril, quan va revelar la seva posició a la companyia.





En aconseguir totes les accions en aquesta operació, Twitter seria exclosa de Borsa en cas que el consell d'administració doni el vistiplau a l'oferta i els accionistes l'acceptin.





"Vaig invertir a Twitter perquè crec en el potencial de ser la plataforma per a la llibertat d'expressió a tot el món i crec que la llibertat d'expressió és un imperatiu social per a una democràcia funcional. No obstant, des que vaig fer la meva inversió m'he adonat que l'empresa no prosperarà ni servirà per a aquest imperatiu social en la seva forma actual. Twitter necessita transformar-se en una empresa no cotitzada", assegurava Musk a la carta remesa al consell d'administració de Twitter en què va presentar la seva oferta.





Actualment, Musk és propietari de 73,1 milions d'accions de Twitter, equivalents al 9,1% del capital social de l'empresa. En cas de prosperar la transacció, l'empresari, la persona més rica del món segons la llista Forbes, haurà de desemborsar 39.431 milions de dòlars (36.168 milions d'euros) pel 90,9% que encara no controla.