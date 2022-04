Denuncien la Federació Catalana de Futbol per presumptes injúries i calúmnies a una exdirectiva

L'exdelegada comarcal de la Federació Catalana de Futbol al Baix Llobregat (Barcelona), Paquita Linares, i la seva advocada, Carla Martí, el 21 d'abril del 2022. - EUROPA PRESS





L'exdelegada comarcal de la Federació Catalana de Futbol al Baix Llobregat (Barcelona), Paquita Linares , ha denunciat tres directius i la federació per presumptes injúries i calúmnies en reclamar-li, després de dimitir, diners que havia gastat en viatges suposadament injustificats.





Ho ha explicat en roda de premsa aquest dijous amb la seva advocada, Carla Martí, que ha detallat que a la denúncia per injúries i calúmnies ha proposat un acte de conciliació amb els directius, i ha avisat que “si la Federació no ho reconeix , això es convertirà en un procés penal per assetjament”.





Linares, que va treballar a la Federació des del 2011 fins al maig del 2021 , ha explicat que en els primers anys va sentir el suport de la junta directiva però que això va canviar després d'un relleu de diversos membres el 2019: “A partir d'aquí se'm treuen poders , tant de decisió com de tramitació, em sento força pressionada en tota mena de decisions”.





Ha explicat que va patir pressions perquè votés en un sentit concret a les assemblees, que alguns directius li feien comentaris sobre la seva forma de vestir i que controlaven les trucades que feia amb el mòbil d'empresa, i que tot el va fer sentir "anul·lada, assetjada" , maltractada psicològicament" fins a dimitir amb una carta en què explicava que s'havia sentit assetjada i marginada.





Concretament, la denúncia s'ha presentat contra el president de la Federació, Joan Soteras; el vicepresident, Josep Llaó; l'administrador, José Miguel Carrer; i contra lentitat.





"M'he sentit assetjada per ser dona, a més era l'única dona" a la junta directiva, i ha afegit que una vegada Calle li va comentar el seu vestit dient-li 'avui véns molt marcona', i després li va tirar dos petons amb la mà.





A més, Linares ha explicat que havia mantingut una relació sentimental amb Llaó fins al 2015, i creu que a partir de llavors ell "va canviar d'actitud" amb ella, i s'hi van sumar altres directius a partir del 2019.





QUERELLA PER ESTAFA





En paral·lel, Martí ha explicat que la Federació s'ha querellat contra Linares per presumpta estafa de 78.000 euros i falsedat documental en viatges suposadament injustificats quan encara treballava a l'entitat.





Aquesta querella, per la qual un jutge de Barcelona ha obert una investigació, va arribar després d'un burofax en què la Federació ja reclamava a Linares 60.000 euros pel mateix motiu.