Salvador Illa expressa la seva confiança al 100% amb el Govern: "No espia, dialoga"

Salvador Illa en imatges d'arxiu @ep





El primer secretari del PSC, Salvador Illa , ha expressat aquest dijous la seva confiança al 100% amb el Govern central davant del presumpte espionatge a dirigents independentistes, i ha advertit: "El Govern d´Espanya no espia, el Govern d´Espanya dialoga".





Ho ha dit en declaracions als mitjans al barri barceloní de Trinitat Vella amb el primer tinent d'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès , hagi avisat que té "confiança zero" al Govern de Pedro Sánchez.





"Alguns volen trencar-ho tot, volen trencar governs i posar-ho tot de cap per avall. Expressen confiança zero, jo expresso confiança al 100% al Govern d'Espanya, perquè he estat i sé com es treballa", ha garantit Illa.





Ha insistit que el Govern central no espia ni fa res al marge de l'Estat de dret, i ha assegurat que està a disposició per poder arribar fins al final i que es pugui aclarir l'assumpte, condemnant "tot allò que s'hagi pogut apartar del Estat de dret".





Preguntat pel fet que Aragonès vulgui parlar de l'assumpte amb Sánchez en persona, ha destacat que sempre és bo dialogar, i que li “consta que tothom que vol parlar amb Pedro Sánchez acaba parlant amb ell”.





Sobre la raó per la qual el PSC-Units no ha donat suport a la declaració de la Junta de Portaveus del Parlament sobre el presumpte espionatge, ha recordat que no s'han acceptat esmenes del seu grup parlamentari, que apostava per eliminar referències a una “causa general contra l?independentisme".





Davant les crítiques al pacte entre socialistes i Junts a la Diputació de Barcelona, ha ressaltat que mantenen pactes diversos a nivell municipal en base a programes de treball, i ha assegurat que “hi ha molta tranquil·litat” en aquest àmbit i que no seran arrossegats pels que vulguin trencar i dividir.





"Ningú ens apartarà del camí del sentit comú, de la serenitat, de la política útil, de la política que busca unir i no dividir", ha avisat Illa i, preguntat per si donaran suport a una comissió d'investigació al Congrés, ha assenyalat que ho decidirà el grup parlamentari i que el primer que caldria fer és crear la comissió de secrets oficials.









SÁNCHEZ A UCRANIA

Illa ha expressat el seu orgull per la visita de Sánchez a la capital d'Ucraïna: "És on ha d'estar, al costat dels que pateixen una agressió injustificada i injustificable per part de Putin", fent referència al president rus.





Ha destacat la importància de defensar els valors europeus "i comprometre tot allò que calgui des d'Espanya, en el marc de la UE, per ajudar els que són brutalment agredits amb recursos financers i l'enviament de material militar perquè es puguin defensar" .









CATALÀ I BARCELONA

Preguntat per la proposta per modificar la Llei de Política Lingüística al Parlament, ha demanat que els grups parlamentaris que van registrar la mesura actuïn amb serietat i rigor --en referència a Junts--, i ha demanat al PP i al seu líder, Alberto Núñez Feijóo, "se sumi a aquest pacte" sobre el català a l'escola.





Collboni ha exigit a la Generalitat complir els compromisos d'inversió a Barcelona, i amb el calendari de transformació de l'entorn de la presó de Trinitat: "No volem ser catalans de segona, som catalans de primera, i també ho hem de ser des del punt de vista de les inversions".