Lourdes Ciuró: "la lectura és un espai de llibertat dins de les presons"

Lourdes Ciuró en imatges d'arxiu @ep





La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha afirmat aquest dijous que “la lectura és un espai de llibertat dins de les presons”, on els interns poden refugiar-se de la realitat que viuen i entrar en un lloc diferent.





Ho ha dit durant la clausura de la taula rodona 'Llegir ens fa més lliures', organitzada pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, en què també ha participat l'exconseller Joaquim Forn, ha informat la Conselleria de Justícia en un comunicat .





Ciuró ha assegurat que "la lectura, com a eina de rehabilitació, és una finestra mental a la llibertat", i ha recordat que les evidències científiques constaten que llegir augmenta l´empatia, regula l´estrès i potencia la memòria.









14.000 PETICIONS DE LLIBRES

Segons la consellera, el "projecte de lectura a les presons no seria possible sense els llibres ni les biblioteques dels centres penitenciaris", i ha explicat que l'any passat van rebre un total de 14.000 peticions de lectura.





Així mateix, ha avançat que la Conselleria treballa per teixir complicitats amb agents que "podin subministrar llibres per tenir unes biblioteques actualitzades, vives i amb molt més material", i que per Sant Jordi s'han enviat lots de llibres a dones i joves del centre penitenciari Wad Ras , a Barcelona, i al centre de justícia juvenil Tillers, a Mollet del Vallès (Barcelona).





La consellera també ha inaugurat l'exposició 'Lectura i presó', sorgida del concurs fotogràfic nascut fa 10 anys als tallers artístics dels centres penitenciaris.