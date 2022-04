Les universitats catalanes tindran un 25% més places de grau d'Infermeria el proper curs

Una infermera en imatges de fitxer @ep





El Govern de la Generalitat i les universitats catalanes han acordat incrementar 561 les noves places d'accés al grau d'Infermeria, un 25% més de les actuals.





En un acte aquest dijous, els consellers de Salut, Josep Maria Argimon, i de Recerca i Universitats, Gemma Geis, han afegit que 435 d'aquestes noves places (gairebé el 80% de l'increment) seran a preu públic.





Per primer cop, així, el nombre de places a preu públic (1.380) superarà l'oferta privada sobre el total de places disponibles (2.745).





Per universitats i unitats docents, la Universitat de Barcelona (UB) tindrà 140 noves places (80 a Bellvitge i 60 al Clínic); les mateixes que la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): 70 a Germans Trias i Pujol i 70 a Parc Taulí.





La Universitat de Lleida (UdL) tindrà 80 noves places (40 a Arnau de Vilanova i 40 a Igualada); la Universitat de Girona (UdG) assumirà 60 noves places; i la Universitat Rovira i Virgili (URV) augmentarà en 15 places (8 a Tarragona i 7 a Tortosa).





A les universitats privades, el centre adscrit de la UB a Sant Joan de Déu augmentarà en 60 places; la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) tindrà 30 places més al Campus Sant Cugat; i la Universitat de Vic (UVic) incrementarà en 36 places (18 a Vic i 18 a Manresa).









MILLORES A LA FORMACIÓ

La revisió del grau d'Infermeria també inclou una proposta de millora de la formació, per això s'ha creat un Grup de Treball per a la Millora en la Formació en els Estudis d'Infermeria en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).





En aquesta línia, es vol potenciar la "formació en l'apoderament i el lideratge infermer", amb aspectes com ara treballar més a fons la intel·ligència emocional i reforçant la identitat professional.





També es busca millorar les competències i habilitats comunicatives, reforçar la gestió emocional i planificar millor les pràctiques, incrementant les simulacions i les pràctiques clíniques .









PARLAMENTS

Geis ha considerat que l'augment és "necessari però no suficient" i n'ha exalçat la distribució territorial; també ha apuntat que hi va haver una gran demanda d'Infermeria a l'últim curs (4.500 sol·licituds per a 2.300 places) i ha assegurat que l'increment és una mesura bona per a l'equitat, pel percentatge de places a preu públic que s'ha ofert.





Argimon ha afirmat que cal més personal: "Avui necessitem professionals de la salut, d'infermeria i de medicina", ha dit, agraint així mateix l'esforç per mantenir la qualitat del sistema sanitari amb un increment --en les seves paraules-- substancial de places.





"Si com a sistema no responem a una exigència radicalment necessària, estaríem fent un flac favor a la robustesa acadèmica del nostre país", ha assegurat el rector de la UB, Joan Guàrdia.





La presidenta de l'Associació de Directors d'Escoles d'Infermeria de Catalunya, Balears i Andorra (Adeic), Montserrat Comellas , ha dit que espera que els nous infermers "ajudin a pal·liar les necessitats actuals de relleu i el dèficit estructural en relació amb altres països de l'OCDE".





La coordinadora del grup de treball esmentat, Dolors Juvinyà , ha resumit la tasca dels últims tres anys, confiant que "contribuirà a millorar el pla de formació".